Carla Ballero desclasificó desconocida relación de Álvaro Ballero con Maite Orsini: “Sí, pololearon”

La comunicadora Carla Ballero, desclasificó recientemente un desconocido romance de la pantalla chica, el que involucraría a su conocido hermano con una actual diputada de la República.

Lo anterior, ya que durante su visita al estelar de espectáculos “Zona de Estrellas”, la ex “Morandé con Compañía” reveló que su hermano, el ex chico reality Álvaro Ballero, había mantenido en el pasado una relación con la parlamentaria del Frente Amplio, Maite Orsini.

Todo se originó cuando en el panel del programa de Zona Latina conversaban sobre la relación de la ex “Calle 7” junto al exfutbolista nacional Jorge “Mago” Valdivia, momento en que Carla desclasificó la primicia.

“A mí me parece que la Maite es más bien, volátil. A ver, la conozco poco, ella salió en algún momento con mi hermano, pero me parece que es una chica que habla de su libertad también, siempre, que ella también elegiría su libertad o en vez de seguir, no me parece estar amarrada por tener hijos, pero ella hace esa distinción. Y es una chica que está en la política, también, que tiene su opinión”, reveló, dejando boquiabiertos a los demás panelistas, quienes insistieron en preguntarle por el romance que había mantenido su hermano con Maite.

“Oye, hay que preguntarle por lo del hermano. ¡Viejo! ¡La tremenda cuña que da la Carla Ballero! Quedé peinada pa’ atrás. ¿Cuándo fue eso?”, expuso Adriana Barrientos por su parte, a lo que Hugo Valencia añadió: “Me van a perdonar, pero esto es noticia. No teníamos idea que Álvaro ¿anduvo con la Maite Orsini?”.

“Put... madre. Mi hermano está casado mucho tiempo y todo, ustedes saben, y aparte que son tonterías. Si uno hablara de su historial, imagínate”, explicó Ballero, agregando posteriormente de forma más directa: “Sí, pololearon”, confirmando así el romance protagonizado por Álvaro Ballero y Maite Orsini.

