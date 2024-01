Britney Spears asegura que no volverá a la música y cierra su cuenta de Instagram

La cantante estadounidense, Britney Spears, sorprendió a su fanaticada al afirmar de manera clara y contundente que no volverá a lanzar música bajo su nombre, cerrando la puerta a los rumores que circularon entre sus seguidores.

Spears se manifestó molesta a través de su cuenta de Instragram por las "noticias basura" que daban cuenta de un posible regreso a los estudios de grabación.

“Siguen diciendo que estoy recurriendo a gente al azar para hacer un nuevo álbum… ¡Nunca volveré a la industria de la música!”, declaró la Princesa del Pop.

No obstante, admitió que sí se mantiene trabajando para otros artistas. "He escrito más de 20 canciones para otras personas en los últimos dos años". "¡Soy una escritora fantasma y honestamente lo disfruto así!", escribió.

Spears también habló sobre su libro autobiográfico "The Woman in Me", desmintiendo que la obra haya sido publicada sin su autorización.

Al finalizar su escrito en la red social, la cantante hizo un guiño a sus fanáticos escribiéndoles “Soy tan amada y bendecida”.

Sin embargo, más tarde la cantante volvería a sorprender a sus seguidores al cerrar su cuenta en la red social.

PURANOTICIA