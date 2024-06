Botota rompió pacto con su equipo y desató la furia de Camila: "Eres desleal y falsa"

Una nueva polémica se vivió en el capítulo de este domingo en el reality de Canal 13, «¿Ganar o Servir?», donde Botota Fox no quiso votar alineada con su equipo.

En una nueva asamblea, el equipo de Luis Mateucci planeó nominar a Mariela en bloque, sin embargo el transformista decidió otra cosa y eligió a Sabélo.

“Más que una nominación te doy la bienvenida. Si me voy mañana, quiero decirte que la única reina soy yo, y espero que esto te sirva, es un voto por cariño”, dijo.

Esto desató la furia de Camila Recabarren, quien le dijo que "eres una persona desleal y falsa, que habla de estrategia y de equipo, pero a la primera que puede, falla. Habíamos hablado de tomar decisiones en equipo, pero aquí se ven los fuertes y leales”.

Botota respondió diciendo que "no vas a discutir conmigo, recuerda que nos fue muy mal discutiendo. Usted no tenía miedo de ir a la eliminación, vaya. Me importa bien poco lo que digas".

La ex Miss Chile replicó señalando que "tiras pura envidia, de tu boca sale pura envidia… a la ‘Sabélo’, a todas. Te haces el chistoso y eres más falso que la mierda, burlándote siempre del resto".

"Tienes que hacer un personaje porque ni te conocen como José Miguel, eres súper falso", insistió Recabarren.

Botota, en tanto, le dijo con sarcasmo que "se te hizo responderle a los demás y me vienes a responder a mí. No eres nadie, señorita, váyase".

Luego el resto de sus compañeros comenzó a criticarla, como Luis Mateucci, Blue Mary y hasta Pangal la calificó de "Judas".

“¡Chanta! Se enoja que le digan la verdad. Te metes en un personaje porque ni vos te conocís”, le dijo Recabarren a Botota, quien volvió a la carga diciéndole: “¡Cállate, estúpida!”, mientras se largaba a llorar.

Luego, Mariela acudió donde Botota y le dijo que "todo lo que le dijiste es tan cierto que la mina se picó más todavía. Ella perfectamente se podría haber quedado callada y conversar después".

