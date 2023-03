Bombo Fica entregó su versión sobre supuestos dichos contra Claudio Reyes tras agresión a Jajá Calderón

Bombo Fica se refirió a la agresión que sufrió Jajá Calderón por parte de Claudio Reyes, esto luego de ser aludido por Óscar Gangas.

El último mencionado, había asegurado que el galardonado comediante le preguntó qué había sucedido en una cena tras un partido de fútbol.

“Me dice ‘menos mal que no estaba en esa reunión, no fui (…) porque estaríamos hablando de otra historia, que habría terminado en la UTI o en la UCI o en la morgue. Yo agarro a ese señor Badulaque y no lo suelto más‘”, declaró Gangas.

“Yo conozco al Bombo y sé que no lo suelta más, es como un pitbull en términos reales, es así”, agregó.

Y en diálogo con La Hora, Daniel Fica, nombre real del artista, desmintió lo dicho por su colega.

“Yo no he estado nunca ahí, ni comparto con ese grupo, así que imposible que haya salido algo así. Yo no sé de dónde sacó eso Óscar (Gangas)”, comenzó diciendo.

“Yo no necesito vocerías de nadie, y de partida no me interesa este tipo de problemas, como digo y repito, yo no pertenezco a ese grupo de amigos que van a jugar ahí”, aclaró.

El oriundo de Purén complementó diciendo que “yo no sé que pasó, yo no le ando ofreciendo combos a nadie. Todo lo contrario, quiero que la paz vuelva a este país”.

“Esto quizás es para aparecer en las noticias, y si yo tengo que decirle algo a alguien, lo llamo o lo hago personalmente, yo no necesito vocería de nadie, menos de Óscar Gangas. ¿Quién es Óscar Gangas?”, dijo irónicamente.

Bombo Fica sobre el hecho de haber sido relacionado a la gresca señaló que, “seguramente quizás mi nombre vende más y por eso hablaron, pero si yo tengo que decirle algo al señor Reyes, se lo diré en su cara“.

Finalmente, indicó que “de verdad que todo este problema no me importa, me preocupan más los relojes de Parived“.

PURANOTICIA