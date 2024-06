Bombo Fica anuncia su retiro: "Quiero cumplir mis 40 años de carrera, pasar un tiempo prudente en esta despedida y retirarme"

Luego de sufrir una grave enfermedad en Europa, que incluso lo obligó a suspender shows, el humorista nacional Bombo Fica anunció que dejará los escenarios.

Fue en el programa «Podemos Hablar», de Chilevisión, donde Daniel Fica dijo que "lo conversé con mi hijo. Quiero cumplir mis cuarenta años de carrera y pasar un tiempo prudente en esta despedida y retirarme".

De igual forma, el comediante de blanco dijo que "espero haber dejado una huella. Espero haber tenido la oportunidad de haber entregado mucha alegría y amor a la gente, con mi trabajo".

También indicó que "espero haber ofendido a muy pocos (...) en el humor se ofende, se lastima. Muchas veces se confunde esto de la risa fácil con ridiculizar o lastimar a otras personas".

En ese sentido, contó una experiencia en Viña del Mar: "Cuando me estaba retirando del casino, una persona que hacía aseo me fue a felicitar y, me dijo que me admiraba mucho y que, lo único que me pedía, con humildad, que no contara más el chiste del gangoso porque él tenía un niño que sufría de ese problema y era víctima de burla y bullying".

Esto –reconoció Bombo Fica– "me destrozó el corazón, me sentí avergonzado y prometí que nunca más iba a hacerlo".

"Desde ese día nunca más conté chistes que tengan que ver con ofender a otras personas. Quiero entregar cariño y amor en mi trabajo", sentenció.

