Benjamín Vicuña realizó sincera confesión sobre su vida amorosa: “Es primera vez en mi vida que estoy soltero”

El actor nacional Benjamín Vicuña, será el invitado del próximo capítulo del estelar de Canal 13 “De Tú a Tú”, donde mantendrá una íntima conversación con Martín Cárcamo.

En esta línea, el intérprete abordará diversos aspectos personales de su vida, como su situación sentimental. “Es primera vez en mi vida que estoy soltero. Desde que soy chico, desde los 16 años siempre pololeando”, desclasificó el chileno.

“Después estuve 10 y 7 años (en relaciones más serias). Y ahora estoy concentrado en mis hijos, mi trabajo y esperando un poco sanar y estar tranquilo para poder estar bien y entero para empezar algo. En general, siempre he sido muy de novio, parejero, pololo”, añadió desde su casa en Buenos Aires.

Bajo este contexto, Vicuña aseguró que “en este momento, hoy y ahora, estoy súper cerrado a imaginar cualquier cosa. Estoy con mis hijos y mis responsabilidades, pero sí pienso que la vida me va a llevar a ese lugar que es mi esencia, que es vivir la vida de a dos”.

De esta forma, Vicuña afirmó que “yo soy parejero, a no ser que tuviera una fractura, una desilusión o una revelación muy grande en mi vida para tomar otro camino, pero a mí me gustan las cosas de a dos. Siempre fue así, de chico. Yo ahora lo estoy aprovechando, porque siento que es una experiencia, pero mi esencia me va a llevar a ese otro lugar”.

Además, el actor nacional habló sobre sus hijos, quienes durante la semana están con sus respectivas madres. “Eso es penca, pero está ese momento que también es necesario. Estar en la noche y apagar el velador, y estar en ese minuto que te cuesta dormir y pasa tu vida por delante. O te drogas con fármacos para dormir o tratas de buscar la paz. Dentro de esos demonios, de tu vida, de las cosas que encuentras que están bien y mal. Pero es verdad que es un momento de intimidad que está bueno. Sentir y vivir. A veces estar solo te hace dialogar contigo mismo”, reflexionó en la próxima edición de "De Tú a Tú", el que saldrá al aire este próximo domingo en las pantallas de Canal 13, después de “Teletrece Central”.

