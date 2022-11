Belén Soto vivió emotivo momento al sincerarse sobre la muerte de su padre abusador: “Fue la solución a nuestros problemas”

La noche de este domingo, Canal 13 emitió un nuevo capítulo de su estelar “Todo por Ti”, donde Cecilia Bolocco visitó a la actriz, influencer y escritora Belén Soto, quien quiso homenajear a su madre, la ex modelo, actriz e histórica lectora de “El Tiempo” de la misma casa televisiva, Carolina Infante.

En la íntima conversación, la actriz reconocida por su papel en “Papi Ricki” recordó a su infancia, la cual calificó como normal, pese a los problemas que trajo la separación de su padre, Aldo Soto, reconocido conductor de TV de los años 80.

“Mi papá era un hombre abusivo, que estaba obsesionado y quería hacerle el mal a mi mamá”, reveló sobre su progenitor, añadiendo que “era controlador, le controlaba desde los kilómetros del auto, el celular, muchas veces peleas, golpes, de todo”.

“El día en que ellos se separan yo lo vi como una solución, un alivio. Fue literalmente arrancarnos de esa casa donde vivíamos. Mi mamá salió con un bolso de ropa, conmigo, con mi hermana y ya”, relató en la conversación con la exMiss Universo.

Sin embargo, esto se vio alterado cuando años después su padre intentó quedarse con su hermana Pascal. “Un día no la trajo más de vuelta y me quedé sin mi hermana. Por eso yo nunca volví a tener una relación de respeto con él. Por más que me juntaba con él, para ver a mi hermana”, aseguró.

Si bien Soto aseguró que Infante intentaba de todo para que ella junto a su hermana no advirtieran lo que pasaba, ellas se daban cuenta de todo. “Veía lo mal que lo estaba pasando mi mamá y lo que significaba para ella luchar todos los días para ir a un juicio y nosotras tener que estar ahí testificando”, expresó.

Posteriormente, Aldo Soto falleció el año 2011 producto de un cáncer gástrico, situación que Belén calificó como “fue la solución a nuestros problemas”.

“Uno nunca espera que pasen estas cosas en la familia, pero todo es por algo, y esto es algo que tenía que suceder para darle paz a mi mamá. Si hoy vivimos en paz es porque tenía que suceder eso”, concluyó sobre su progenitor.

Para finalizar, Soto reveló que siempre consideró como su verdadera figura paterna a Juan Antonio, “Tony”, pareja de su madre desde hace muchos años. “Siempre le he agradecido mucho lo que hizo por mi mamá, de sacarnos de donde estábamos, y ayudarnos en ese proceso, de juicios, asistentes sociales. Mi mamá necesitaba un apoyo, y él fue ese apoyo neto”, sentenció.

