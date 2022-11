Belén Soto contrajo matrimonio por el civil junto a su pareja Branko Bacovich

Luego de seis años de relación, la actriz Belén Soto contrajo matrimonio por el civil en una íntima ceremonia con su pareja, el ingeniero Branko Bacovich durante la jornada de este martes.

A la especial celebración solo estuvieron como invitados la familia y amigos más cercanos a la pareja, quiene se comprometieron en un viaje realizado en enero de este año a República Dominicana.

“Esperó que no hubiera ninguna persona alrededor, se arrodilló, sacó el anillo y me preguntó si me quería casar con él. Me puse muy nerviosa y le dije sí, feliz”, describió en ese momento la también escritora sobre la propuesta.

Ahora, la periodista de espectáculos Cecilia Gutiérrez, desclasificó una fotografía del especial momento, donde Belén lució un elegante vestido blanco. “Belén Soto dio el sí. Belén Soto contrajo matrimonio civil ayer”, fueron las palabras de la panelista del programa “Zona de Estrellas” en sus redes sociales.

