Belén Soto compartió inéditas fotografías de su matrimonio junto a Branko Bacovich: “¡Legalmente casados!”

Luego de seis años de relación, la actriz Belén Soto contrajo matrimonio por el civil en una íntima ceremonia realizada la jornada de este martes, junto a su pareja, el ingeniero Branko Bacovich.

La pareja se comprometió en enero de este año, cuando ambos disfrutaban de un viaje en República Dominicana. “Esperó que no hubiera ninguna persona alrededor, se arrodilló, sacó el anillo y me preguntó si me quería casar con él. Me puse muy nerviosa y le dije ‘sí, feliz’”, indicó la actriz en ese momento.

Ahora, luego de una ola de especulaciones, fue la propia escritora quien compartió imágenes del gran día en sus redes sociales, evidenciando el elegante look que utilizó para la ocasión.

“¡Legalmente casados! Matrimonio civil con el amor de mi vida”, comenzó señalando Belén, añadiendo que “ahora a esperar nuestra ceremonia y fiesta en febrero”.

PURANOTICIA