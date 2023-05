Belén Mora repasará su bullada presentación en Viña 2023: "No fue un fracaso en lo absoluto"

Belén Mora estará presente en el capítulo de «Podemos hablar» que se estrenará este jueves en Chilevisión.

En el espacio, la comediante repasará su presentación en el Festival de Viña de este año, donde se llevó una Gaviota, pero se bajó del escenario de la Quinta Vergara entre pifias.

“No fue un fracaso en lo absoluto. Yo lo veo como un éxito”, aseguró.

Luego agregó que “el sólo hecho de pisar el festival, que era un objetivo, fue fantástico. Antes de que me pifiaran, la gente se río 40 minutos y me quedo con eso”.

Belén explicó que “soy comediante, soy actriz y los actores estamos más preparados para el fracaso que para el éxito (...) Yo lo tomo como una parte de una lección. Si no me hubieran pifiado los últimos 7-8 minutos de mi rutina, no habría parado”.

Respecto a las pifias que recibió, Mora aseguró que “la responsabilidad fue mía, no es del público. No sé qué pasó ni por qué pasó, pero pasó”.

Sobre si el humor político que venía desarrollando antes del evento pudo jugarle en contra, "Belenaza" señaló que “puede haber sido un factor, pero es parte de. Yo soy una persona que caigo pésimo o les caigo súper bien y me gusta eso”.

“Yo en su minuto di una opinión al momento político que estaba viviendo Chile y no me arrepiento en lo absoluto”, afirmó, para luego agregar que “gané muchos detractores, pero la gente sabe lo que pienso y con eso me quedo tranquila”.

Por último, Belén aseguró que este tipo de humor le ha significado recibir amenazas “antes, durante y después del Festival”.

PURANOTICIA