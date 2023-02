BAFTA 2023: Estos son los ganadores de los premios de la academia de cine británica

El filme épico de la Primera Guerra Mundial de Netflix "Sin novedad en el frente" se llevó el premio a mejor película, además de otros seis galardones durante la ceremonia de los BAFTA celebrada este domingo en Londres.

También se llevó los premios de mejor guión adaptado, mejor película de lengua no inglesa y mejor director para Edward Berger, entre otros.

Con sus siete premios, la película de Netflix batió el récord de los BAFTA a la mayor cantidad de premios que recibe un filme de habla no inglesa.

Lista completa de ganadores y nominados

Mejor película: "Sin novedad en el frente" (All Quiet on the Western Front)

Mejor película británica: "Almas en pena de Inisherin" o "Los espíritus de la isla" (The Banshees of Inisherin)

Mejor actriz: Cate Blanchett ("Tár")

Mejor actor: Austin Butler ("Elvis")

Mejor actriz de reparto: Kerry Condon ( "Almas en pena de Inisherin" o "Los espíritus de la isla")

Mejor actor de reparto: Barry Keoghan ( "Almas en pena de Inisherin" o "Los espíritus de la isla")

Mejor director: Edward Berger ("Sin novedad en el frente")

Revelación británica (de un escritor, director o productor): "Aftersun" (Charlotte Wells)

Mejor película de habla no inglesa: "Sin novedad en el frente"

Mejor documental: "Navalny" (Daniel Roher)

Mejor película animada: "Pinocchio" (Guillermo del Toro)

Mejor guión original: "Almas en pena de Inisherin" o "Los espíritus de la isla"

Mejor guión adaptado: "Sin novedad en el frente"

Mejor banda sonora: "Sin novedad en el frente"

Mejor casting: "Elvis"

Mejor cinematografía: "Sin novedad en el frente"

Mejor diseño de vestuario: "Elvis"

Mejor edición: "Todo a la vez en todas partes" (España) y "Todo en todas partes al mismo tiempo" en América Latina (Everything Everywhere All At Once)

Mejor diseño de producción: "Babylon"

Mejor estrella emergente (votado por el público): Emma Mackey

Mejor maquillaje y peinado: "Elvis"

Mejor sonido: "Sin novedad en el frente"

Mejor efectos visuales especiales: "Avatar: El camino del agua" o "Avatar: El sentido del agua" (Avatar: The Way of Water)

Mejor cortometraje británico:An Irish Goodbye

Mejor cortometraje británico animado: The Boy, the Mole, the Fox and the Horse

PURANOTICIA // BBC MUNDO