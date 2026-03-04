Bad Bunny dedica emotivo mensaje a Chile y hace particular promesa a sus fanáticos

Bad Bunny le dedicó emotivas palabras a sus fanáticos chilenos, recalcando la importancia de nuestro país para el género urbano y, principalmente, para su carrera.

A través de sus historias de Instagram, el artista puertorriqueño compartió fotografías, videos y un mensaje en el que destaca sus pasos por nuestras tierras.

"Chile, uno de los primeros países que abrazó la cultura y el movimiento del reguetón de Puerto Rico en los 2000’s. Por eso no es casualidad que hoy, más de 20 años, después tengan su propia escena y sea exitosa en todo el mundo", comenzó.

Asimismo, destacó que "así como creyeron, apoyaron a muchos artistas de Puerto Rico, también lo hicieron conmigo desde el 2016 y lo agradezco infinitamente".

"Jamás olvidaré aquel 2017 que los visité por primera vez; las discotecas, el Caupolicán, hasta llegar a Viña del Mar, el Movistar y el Estadio Nacional", dijo.

De igual manera la estrella mundial continuó su mensaje diciendo que "me han acompañado en cada etapa de mi carrera y por eso lo valoro mucho".

"Gracias por ese amor tan bonito y especial por tantos años. Algún día cantaremos «120» juntos. Lo prometo aquí", complementó el artista, en referencia a la canción que todo el Estadio Nacional le pidió que cantara, pero que no les dio en el gusto.

Entre sus historias se ve un viaje en carretera acompañado con la canción «Tren al Sur» de Los Prisioneros, otra en la que comparte algunas copas de vino y una en la que muestra un regalo de su fan club, junto a música del chileno FloyyMenor.

