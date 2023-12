“Autopoiética”: Revista Time destaca último disco de Mon Laferte como uno de los mejores “álbumes latinos de 2023”

El pasado mes de noviembre, la cantante nacional Mon Laferte lanzó su último disco de estudio titulado “Autopoiética”, el que con una excelente crítica se convirtió en el octavo álbum de la compositora chilena.

Ahora, Monserrat Bustamante, nombre real de la artista, recibió un nuevo reconocimiento por su más reciente trabajo, el que fue destacado por la revista estadounidense “Time” como uno de los mejores del año.

“The Best Latin Songs and Albums of 2023” (“Las mejores canciones y álbumes latinos de 2023”) fue el título del artículo en el que el disco de la viñamarina se utilizó la fotografía principal.

“Este año hubo una explosión en la música latina, desde el ascenso de Peso Pluma al estrellato hasta el éxito instantáneo de “un x100to” del Grupo Frontera, con la participación de la superestrella puertorriqueña Bad Bunny. Fuera de la corriente principal, los artistas están asumiendo más riesgos y construyendo un paisaje sonoro expansivo más allá del reguetón y el rock latino”, expuso el reconocido medio.

“Hay innovadores musicales que han tomado la esencia de subgéneros populares y les han dado una vuelta, como el sorprendente nuevo álbum de Mon LaFerte, “Autopoiética”, y el segundo proyecto de Diego Raposo’, Yo no era así pero de ahora en adelante, sí””, añadieron en la publicación.

“En Autopoiética, nunca sabes qué te depara a continuación Mon Laferte. La primera pista arranca como una balada trip-hop, pero en el segundo verso, la voz de Laferte comienza a distorsionarse e inmediatamente vuelve a su voz normal”, continuó Moises Mendez, autor del artículo, quien añadió en su relato que “a medida que continúa el álbum, la canción “NO+SAD” irrumpe con un estilo de reguetón y fuertes bajos, mientras ella canta despacio. Mon Laferte se ha hecho un nombre como cantante de boleros new age. Su sorprendente sonido, lleno de referencias a géneros familiares como la cumbia, el reguetón, la bossa nova, el trip hop y la salsa, es algo que ha hecho suyo”.

La chilena compartió dentro de la publicación de “Time” con otros títulos, como “Nadie sabe lo que va a pasa mañana” de Bad Bunny; “RR” de Rosalía con Rauw Alejandro, “El Comienzo” del Grupo Frontera; y “Mañana Ser Bonito” de Karol G, entre otros.

PURANOTICIA