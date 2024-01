Ariana Grande regresa a la música con “Yes, and?” y frenando en seco a quienes hablan de su vida personal: “Mis asuntos son míos”

Después de tres años de silencio, Ariana Grande, volvió a la escena musical este viernes y lo hizo con el tema “Yes, and?” (Sí, y?), canción que creó en homenaje a “Vogue” de Madonna y que será parte de su séptimo álbum “Eternal Sunshine” a estrenarse este 2024.

Durante los últimos años, Grande sólo participó de colaboraciones en sencillos ajenos, como: Save Your Tears y Die for You, de The Weeknd.

Su más reciente trabajo en solitario fue en 2020, con el lanzamiento de su álbum de estudio Positions.

Estando fuera de la música inauguró su propia marca de cosméticos veganos y se mudó a Londres para comenzar las grabaciones de la versión cinematográfica de uno de los musicales insignias de Broadway: Wicked.

Con la letra de “Yes,and?” la cantante responde a las críticas que ha recibido por sus últimas polémicas, que van desde su drástico cambio físico hasta su divorcio, pasando por su actual relación con el actor Ethan Slater, a quien se le acusa de dejar a su esposa e hijo por Grande.

En este nuevo tema la artista responde “tus asuntos son tuyos y mis asuntos son míos”, al son de la música, con un coro que repite: “Sí, ¿y qué?.

