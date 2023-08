Anita Alvarado en picada contra Julián Elfenbein: “Hipócrita, cínico, mentiroso”

En un nuevo capítulo del programa emitido por YouTube “Sin Editar”, Pamela Díaz recibió como invitada a Anita Alvarado, junto a quien repasó diversos detalles de la televisión.

Dentro de la conversación, la ex Geisha chilena ahondó en los rostros de diversos canales televisivos que no son de su agrado, momento en el que al ser preguntada sobre su tenía enemigos en la televisión, respondió de manera negativa.

“Buena onda, me gusta el (Francisco) Kaminski, me cae súper bien. Que me caen bien no más. El (Eduardo) Fuentes me cae muy bien también”, expuso.

“El que me cae como el ho... es el Elfenbein, el Julián, lo encuentro hipócrita, cínico, mentiroso. Es que hay gente que puede ver actitudes...”, desclasificó Alvarado sin filtro, sorprendiendo a la “Fiera”.

Posteriormente, explicó los motivos de su desagrado con el animador, el que se habría gestado en una visita al extinto programa de concursos de Chilevisión “Pasapalabra”, el cual conducía.

“Un día estábamos en comerciales, fui al concurso para ver si uno es un poco inteligente, pero conmigo no funciona, yo soy habilosa, no inteligente”, detalló, momento en el según sus dichos Elfenbein le lanzó “‘vo’ hablai’ puras huea…’”.

“No lo soporto, y yo sé cuando te lo dicen de verdad y uno puede decir ‘en serio’ y después ‘ay no no’ (...) A mí no se me hace el gracioso”, concluyó.

