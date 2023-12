Angélica Sepúlveda recordó complejo accidente en “Tierra Brava”: “A mí me atropelló un tren”

La participante de “Tierra Brava” Angélica Sepúlveda, mantendrá una íntima conversación con sus demás compañeros de encierro, en la que abordará un sensible momento en su vida.

En el próximo capítulo del reality de Canal 13, la “Fierecilla de Yungay” se abrirá con los demás participantes, a quienes les desclasificará detalles de un complejo accidente que sufrió cuando tenía 23 años.

“Como tuve parálisis facial me quedó el párpado caído”, reveló Sepúlveda, momento en que Botota le consultó: “¿Eso fue por un accidente vascular?”.

“No hueona, a mí me atropelló un tren”, le desclasificó Angélica, dejando a todos los que desconocían su historia sorprendidos. “Iba con una amiga, y según ella, yo lo vi, y por devolverme a salvarla a ella, no alcancé a salir. Ahí me elevó, caí de cabeza”, detalló, revelando que además “el olfato lo perdí completo del lado izquierdo”.

“Te prometo que ese accidente cambió mi vida, yo estoy súper agradecida”, continuó Sepúlveda en su relato, quien complementó para concluir: “Si no hubiera tenido el accidente, habría sido una abogada que quiere solo plata, estaba estudiando Derecho. Mi mente estaba solo en lo material. Me vino eso y te das cuenta de que tu vida cambia en un segundo”.

PURANOTICIA