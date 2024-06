Angélica Castro y su separación de Cristián de la Fuente tras infidelidad: “Es doloroso, un proceso importante”

El año 2022, a través de un video captado en un restaurant en México, se desclasificó la infidelidad del actor nacional Cristián de la Fuente, quien en ese momento se encontraba casado hace más de dos décadas con la comunicadora Angélica Castro, lo que los posicionaba como una de las parejas más reconocidas del espectáculo nacional.

Este complejo momento puso fin al vínculo entre ambos, situación de la cual conversó la locutora radial en su reciente participación del estelar de Chilevisión “La Divina Comida”, donde aseguró que “no soy una persona que voy a hablar temas así o ventilar algo así. Ni en los medios, ni en la prensa, ni a un programa, porque siento que es tan personal”.

“Soy una persona que cuando uno vive situaciones de familia complejas, como en este caso una separación, que es doloroso, un proceso importante, hay que saber resguardarlo”, continuó Castro sobre el complejo momento personal.

Bajo esta línea, la comunicadora sostuvo que si bien agradece a sus seguidores, evita leer los comentarios que realizan en sus redes sociales sobre su vida privada. “Siento que si tú eres una persona que trabaja en un programa de farándula, qué te voy a criticar, si ese es tu trabajo, está perfecto”, aseguró.

En este contexto, continuó agregando que “si ellos quieren o no especular que estés o no con alguien, que especulen, es muy distinto a que mientan”. “Para mí lo único que me importa es la Laura, verla enfocada en la universidad y yo súper realizada en lo que estoy”, concluyó la comunicadora.

