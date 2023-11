Angélica Castro rompió el silencio y desclasificó detalles de infidelidad de Cristián de la Fuente: “No estoy abierta ni cerrada a nada”

La comunicadora Angélica Castro decidió romper el silencio luego de un complejo año familiar, en el que su hija Laura fue víctima de un ataque armado donde terminó herida a bala, y el posterior quiebre matrimonial que enfrentó con Cristián de la Fuente, tras hacerse público un video donde el actor le era infiel, en el que se podía ver claramente como besaba a otra mujer.

Bajo este contexto, la locutora radial mantuvo una íntima entrevista con Polo Ramírez para revista Velvet, en la que entregó detalles de su presente familiar.

Según su relato, decidió hablar “porque cumplo 30 años de carrera. Por gratitud hacia lo que pasó con la Laura. Hacia las personas que siempre han estado conmigo. Porque me ha tocado compartir con muchas mujeres que veo que están desde un lugar muy oscuro, muy solas… Pero no están solas. Pueden estar aisladas, pero no solas, y quiero estar con ellas, decirles que sí se puede”.

En esta línea, la comunicadora aseguró que “a veces me sorprende que la gente se enfoque tanto en un tema (la separación), cuando realmente el quiebre personal fue el asalto”.

Sobre el quiebre, Angélica indicó que actualmente “estoy viviendo hacia mi interior y he dejado de escuchar y de contaminarme con lo que opinen o digan afuera”, complementando con que “ha sido un proceso muy complejo, muy difícil (…) lamentablemente es algo que pasa todos los días y lo viven muchas personas. En matrimonios de muchos años es bastante recurrente, no es algo tan extraño”.

Al ser consultada sobre el presente en la relación con de la Fuente, Castro reveló que “efectivamente estamos separados, no estamos viviendo juntos desde hace más de un año”.

Posteriormente, el periodista le preguntó directamente si cuanto el intérprete viene a Chile se hospeda en su hogar, a lo que Angélica fue enfática en señalar que “con todo respeto, lo que yo haga o no, es parte de mi vida privada y no voy a entrar a darle explicaciones a nadie. Por lo demás, Cristián es el papá de Laura y tiene todo mi apoyo para que siempre comparta con nuestra razón de existir: ¡nuestra Laura!”, mientras que sobre la relación, indicó que “estoy sanando (…) No estoy abierta ni cerrada a nada”.

Al abordar el bullado escándalo de infidelidad, Castro aseguró sentirse tranquila. “¿Vergüenza de qué? ¿me voy a esconder de qué? No soy ni la primera ni la última persona a la que le va a pasar algo así. Y la vida sigue. Más que nunca me tengo que cuidar, más que nunca me tengo que levantar. Y no creo que el ser humano haga daño por querer hacerlo. El ser humano se equivoca, pero yo no estoy para enjuiciar ni tirar piedras. ¿Eso disminuye el dolor? ¿Hace que uno diga ‘ya, no pasa nada’ o le bajo el volumen a lo que estoy viviendo? ¡No! Al revés”, aseguró en la íntima conversación con el medio mencionado anteriormente.

“Lo que he hecho es permitirme sentir todo lo que sienta. Es vivir la montaña rusa que es la vida. Hay gente que vive empepada para no sentir. Yo soy al revés. Toda la vida he sido así. Cuando le dispararon a la Laura me ofrecían pastillas y yo decía que no. Quiero vivir este momento. Quiero enfrentarlo, quiero estar, con todos mis sentidos. Porque por algo me tocó esto. Lo mismo ahora”, concluyó Angélica Castro en una nueva edición de Revista Velvet.

PURANOTICIA