Andrés Caniulef confirma su llegada a “Mucho Gusto”: “Estoy feliz que hayan pensando en mí”

Luego de varias invitaciones al matinal de Mega “Mucho Gusto” para hablar sobre diversos temas relacionados al espectáculo, el periodista Andrés Caniulef confirmó su incorporación oficial al espacio.

Lo anterior, ya que después del abrupto término del programa de espectáculos de TV+ “Me Late”, donde el participaba como panelista, un nuevo desafío laboral llega a la vida del comunicador, siendo la nueva incorporación del espacio conducido por José Antonio Neme y Karen Doggenweiler.

“No me planteé un tiempo de cesantía tan largo, pero afortunadamente, estamos en un fin de año con mucho movimiento (en televisión), así que había posibilidades de que ocurrieran llamados. Mi plan era esperar a que me sonara el teléfono, si no llamaba yo”, comenzó señalando el periodista en conversación con “Las Últimas Noticias”.

“Estoy feliz que en “Mucho Gusto” hayan pensado en mí para sumarme en esta época estival y pensando en la cobertura del próximo Festival de Viña. He tenido muy buena onda y química con Karen (Doggenweiler) y José Antonio (Neme). Esto tiene que ver con el trabajo que hecho a lo largo de los años”, aseguró.

“Por ahora los viernes tendré un bloque de espectáculos y también referente al Festival. Durante el verano la idea es ir sumando días y ya para el certamen (Viñamarino) estar de lleno en el panel”, reveló Caniulef sobre su rol en el espacio, agregando que “lo que ha hecho “Mucho Gusto” con mi incorporación y la de Karen es renovar la oferta matinal, no sólo del contenido, sino la forma. La idea de mi llegada es reforzar la idea de que la entretención y el espectáculo están presentes, que generan alegría y compañía en la audiencia... Hoy podemos hablar de otros temas y reírnos”.

