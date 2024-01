Américo reconoce desaire y confirma desencuentro con Leo Rey

Por mucho tiempo estuvo en el aire el rumor de que los cantantes Américo y Leo Rey, no compartían nada más que el hecho de ser cantantes, pues bien, fue el mismo intérprete de “Que levante la mano” el que confirmó el distanciamiento de los músicos.

Según publicó Chilevisión, Américo, en su reciente participación en el programa Podemos Hablar, que se emite este viernes, contó que el quiebre de la relación partió con un desaire suyo hacia su colega.

“Me voy a dejar mal en primera instancia. Estábamos en un gran momento, La Noche la estaba rompiendo, yo también quería estar en los escenarios que estuvo La Noche, y Leo me dice ‘podríamos hacer algo juntos’, y yo digo ‘sí, puede ser, claro que sí’, comenzó el relato el cantante, para continuar: “Después, en ese tiempo estaban fuertes los programas de farándula. Leo dice (en uno de ellos) ‘vamos a grabar con Américo’, se le ocurre contar algo así, (cuando) no había nada concreto, y me abordan a mí en uno de estos programas y me dicen ‘¿Américo, de verdad vas a grabar con Leo?’, y como no había nada concreto, honestamente yo digo ‘no, no hay nada’. Le pegué ahí en el corazón, le dolió a Leo, eso le dolió por mucho tiempo, hasta la pandemia”, relató.

Pero Leo Rey no se habría quedado de brazos cruzados, muy por el contrario cobraría revancha.

Américo contó que “en la pandemia se me ocurre invitar a Leo para hacer otro tipo de contenido, de estas cosas digitales, el streaming. Invito a Leo, nos juntamos a conversar y Leo me recuerda esta historia de mi primer desaire…”, instante en el que el exvocalista de La Noche, interrumpe: “Sí, era mi momento, le dije ‘¿te acordai’ que la otra vez me dijiste que no? Así que ahora no pasa nada perrito, me tengo que ir’”, sostuvo el artista.

“Después de ese 1 a 1, ya estábamos en empate y había que juntarse”, concluyó.

La conversación se generó luego que Julián Elfenbein, quien está reemplazando en la conducción a Jean Philippe Cretton, les mostrara una fotografía en la que aparecen ambos cumbieros en un restaurant preparando lo que finalmente fue la grabación de su trabajo en conjunto “Sigue la cumbia”. Asperezas limadas.

