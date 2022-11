Álvaro Morales desclasificó detalles de su anterior relación con Katherine Salosny: “Fuimos pololos”

El actor nacional Álvaro Morales, fue uno de los recientes invitados en el programa de trasnoche de Chilevisión “Pero con Respeto”, donde mantuvo una íntima conversación junto a Julio César Rodríguez.

En la entrevista, el intérprete recordó una anterior relación que mantuvo con una conocida animadora de televisión, revelando que sostuvo un romance años atrás junto a Katherine Salosny.

“Sí, es verdad. Sí, fuimos pololos. Fue hace muchos años. Le tengo mucho cariño”, reveló, desclasificando que ambos se conocieron cuando estudiaban teatro.

“Hemos sido muy amigos siempre. Nos hemos encontrado, pero no, ella está en su cuento y yo en el mío”, agregó sobre su relación con Salosny, añadiendo que “nos conocimos haciendo una cosita para TVN, si no me equivoco, que era como una miniserie. Historias de mujeres, una cosa de ese estilo”.

