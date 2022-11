Alfredo Castro reveló bajo monto que recibe por su jubilación: “Yo me impuse siempre”

El destacado actor nacional Alfredo Castro, mantuvo una íntima entrevista en el programa “Cadena Nacional” del canal ViaX, donde abordó el tema de las pensiones, desclasificando el monto que recibe por conceptos de jubilación.

En la conversación, el emblemático intérprete chileno reveló que cuando cumplió 66 años decidió jubilarse, momento en el que se acercó a su sistema de AFP.

“Cumplí la edad y fui a mi AFP, dije que quería jubilarme, y que estoy recibiendo $156 mil pesos mensuales”, reveló Castro, quien ha mantenido una extensa y destacada carrera como actor, siendo parte de innumerables proyectos, tanto en la televisión, como en series y películas.

“30 años, yo me impuse siempre, trabajé en la Católica, en la Chile, en la Andrés Bello, en la Portales, trabajé en muchas universidades, hice mucho teatro”, añadió, donde además aseguró que, para evitar las denominadas “lagunas”, “me impuse también por el mínimo cuando no podía”.

“Le dije ‘me gustaría sacar la plata’, tenía como 35 millones. Me dijo ‘no, no se puede’. ‘¿Por qué no se puede? Esa plata es mía’ (indicó Castro), ‘No, no es suya (…) usted la entregó a una AFP que se la está gestionando’ (aseveró el trabajador)”, recordó Castro, complementando con que “yo recibo $156 mil pesos y además le pago a la AFP para que me gestione mi jubilación, como si fuera poco”.

“Te quería hablar de eso un poco, para hablar de las mentiras. Porque efectivamente yo estoy en un país en que desconozco al resto de la gente. Cómo si viviera cada uno solo. Cómo que no hay nada al lado tuyo”, concluyó.

PURANOTICIA