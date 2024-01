¿Alerta en Viña 2024?: Alison Mandel está pasando por un complejo problema de salud

Alarmas rojas para la organización del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, ya que la humorista Alison Mandel está pasando por un complejo problema de salud, a poco más de un mes de subirse al escenario de la Quinta Vergara.

"Estoy con un pequeño problema, le quiero bajar el perfil porque quizás tengo un hueso roto que me está molestando”, dijo la ex Club de la Comedia al diario Lun.

“Tengo este hueso roto hace un rato, solo que no se me había activado el dolor. Hay gente que vive con esto, pero yo me di cuenta porque me empezó a doler en un vuelo, como que no me podía sentar", complementó.

Sin embargo, a ser consultada si se iba a bajar, Mandel fue tajante al señalar que"sí o sí" se presentará en el escenario. "Me voy a subir sin dolor ese día, pero al otro día no puedo adelantar qué va a pasar, ni como me va a retar el doctor ni nada", aseguró la artista que se presentará este 25 de febrero.

