Alejandra Fosalba sobre su “dolorosa” salida de TVN: “Me sacó mucho de mis casillas”

La noche de este miércoles, Chilevisión emitió un nuevo episodio de su programa de trasnoche “Pero con Respeto”, donde Julio César Rodríguez recibió como invitada a la actriz Alejandra Fosalba, quien abordó su inesperada salida de TVN.

Mientras se encontraban en la sección “La pregunta Sin Respeto”, el comunicador le consultó sobre su salida de la señal, la cual ella misma catalogó como “dolorosa”.

“Llevaba muchos años ahí, llevaba 25 años. La forma de salir no fue muy amistosa. No voy a indagar ahí, pero me dolió mucho”, relató la intérprete, quien fue parte de exitosas producciones de la señal pública, como “Iorana”, “Amores de Mercado”, “Alguien te mira”, entre otras.

“Perdí harto. Además de perder una estabilidad, estaba acostumbrada a trabajar, entonces me sacó mucho de mis casillas”, añadió, sin embargo esto le dejó una importante enseñanza.

“Me di cuenta de que podía estar mucho mejor sin tener este árbol que me daba sombra, pero que no me dejaba crecer”, reflexionó. “Gané eso, darme cuenta de que soy capaz de muchas cosas, era un aprendizaje, tenía que pasar y lo sortee de la mejor forma posible”, agregó Fosalba.

“El área dramática se estaba desarmando, finalmente no se quedó nadie. Es doloroso eso también, que se haya perdido ese lugar donde se hacían grandes producciones y super bonitas”, indicó sobre el complejo momento que vivía TVN.

“Estaba justo en el momento preciso, en el que se hicieron las mejores teleseries. Yo siento que ya no se han vuelto a hacer ese tipo de teleseries con ese nivel de producción (…) estuve en el momento que había que estar”, concluyó.

PURANOTICIA