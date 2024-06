AK4:20 alza la voz y exige respeto ante polémicos dichos de Fernando Solabarrieta: “Nosotros no somos animales”

El pasado mes de febrero, en un llamativo partido amistoso que contó con la participación de diversos rostros del mundo del espectáculo nacional, se realizó la despedida del futbolista Nicolás Peric, la que además contó con la participación de cantantes urbanos como Marcianeke y AK4:20.

Esto provocó diversos comentarios del periodista deportivo Fernando Solabarrieta, quien en su programa radial en La Metro FM conversó con Jorge Gárces, uno de los encargados del evento, a quien le consultó “¿Cómo es dirigir a todo ese zoológico profe?”.

Ahora, meses después del evento deportivo, quien se refirió a esta situación fue justamente el cantante urbano AK4:20, el que no se guardó nada en el podcast “Vamo a Calmarno”, donde se lanzó contra el comentarista deportivo.

“Creo que está equivocado. Pienso que ellos mismos son los que después exigen respeto, cuando no te respetan. Que no se le olvide que nosotros somos personas”, comenzó señalando Bastián D’Amonte, nombre real del artista.

“Yo podría decir: ‘Mira el viejo de mierda (sic) cómo habla’. Pero, ¿para qué me voy a calentar la cabeza y bajarme al nivel de ser irrespetuoso?”, añadió, quien continuó expresando que “no somos un zoológico, nosotros no somos animales, yo no soy alguien al que tú puedas tildar de cualquier cosa. Para exigir respeto, tú tienes que respetar primero”.

Bajo esta línea, el músico nacional fue enfático en señalar que Solabarrieta es un personaje público, además de ser un profesional de las comunicaciones, por lo que asegura “no puede hablar cualquier cosa, menos tildar de zoológico”.

