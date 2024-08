Adelantan primera opción de Mega para conducir el Festival de Viña 2025: “Lo contactó y quiere presentarle una oferta”

La dupla que será la encargada de la conducción del próximo Festival de Viña del Mar 2025, primera edición del certamen a cargo de Mega y la productora Bizarro, aún es un completo misterio por parte de la estación televisiva. Sin embargo, diversos nombres ya circulan como un fuerte rumor.

Lo anterior, debido a una revelación de la panelista del recién estrenado programa de espectáculo de Canal 13 “Hay que decirlo”, Cecilia Gutiérrez, quien expuso los nombres que barajaría la señal para acompañar a Karen Doggenweiler.

De acuerdo a lo revelado por la periodista, Mega estaría negociando con un rostro que no pertenece a sus filas, conversando en primera instancia con un conocido rostro del escenario de la Quinta Vergara, Martín Cárcamo, nombre que si bien no está completamente descartado, no sería la primera opción del canal del grupo Bethia.

Esto, producto a que Mega tendría como alternativa favorita al ex conductor de “Rojo”, quien tamibén cuenta con experiencia en el evento viñamarino, Rafael Araneda. “Había una intención y no se reunieron. Ahora Mega, nuevamente, lo contactó y quiere presentarle una oferta al señor Rafael Araneda”, reveló Gutiérrez en el espacio de Canal 13.

