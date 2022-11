Actor de “El Juego del Calamar” es acusado de abuso sexual

El actor surcoreano Oh Young Soo, quien saltó a la fama con su papel en la serie de Netflix “El juego del calamar”, se encuentra en el ojo del huracán, ya que fue recientemente acusado por supuestamente tocar de manera inapropiada a una mujer, lo que se considera una conducta sexual inapropiada y acoso sexual.

El caso esta siendo investigado por la fiscalía del distrito de Suwon en la ciudad de Seongnam, el que se remonta al año 2017, denuncia que se realizó en diciembre del 2021.

“Solo tomé su mano para guiar el camino alrededor del lago. Me disculpé porque (la persona) dijo que no haría un escándalo por eso, pero eso no significa que admito los cargos”, fueron parte de las palabras del veterano intérprete, según consignaron diversos medios surcoreanos.

Cabe recordar que, Oh Young Soo ganó gran notoriedad a nivel mundial al ser parte de la exitosa serie de Netflix, donde interpretaba a Oh Il-nam, el concursante de mayor edad de “Squid Game”, nombre original de la trama, papel por el que incluso este año ganó el Globo de Oro a mejor actor de reparto.

