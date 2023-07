Abogada de Jorge Valdivia alza la voz y arremete contra Daniela Aránguiz: “Son demasiadas las mentiras”

Una nueva polémica envuelve la separación de Daniela Aránguiz con el exfutbolista nacional Jorge Valdivia, lo que ahora motivó a que la abogada de este último, Claudia Rodríguez, decidiera alzar la voz con un comunicado.

Todo comenzó hace algunos días atrás, cuando la ex chica “Mekano”, quien se encuentra disfrutando de unas vacaciones con sus hijos en Estados Unidos, acusará al padre de ellos de no hacerse cargo de los menores cuando le correspondía.

“Hablé con la Dani por teléfono y me comenta que está furia con Jorge”, relató el compañero de labores de Aránguiz en el programa de espectáculos “Zona de Estrellas”, el periodista Pablo Candia, quien añadió que “Jorge, mediante el abogado, le dice a la Daniela que no va a poder hacerse cargo de los niños esta semana, porque tiene muchas cosas que hacer, tiene unos problemas por ahí”.

“Fácil, me deja tirada nuevamente con los niños, le falla a los niños, al no estar con ellos el fin de semana, como ya habíamos quedado. Él se iba a hacer cargo, para yo estar sola esta semana. Pero el padre otra vez no se hizo cargo”, expuso el comunicador sobre las palabras que le había expresado la propia Daniela.

Esto motivó a que ahora, la abogada del otrora campeón de América, Claudia Rodríguez, decidiera salir en su defensa, aclarando punto por punto el escenario que atraviesa la ex pareja en conversación con “Las Últimas Noticias”.

“En los últimos días han aparecido una serie de notas y declaraciones efectuadas en televisión y prensa escrita por doña Daniela Aránguiz, que no sólo confirman el constante maltrato psicológico que ha cometido y sigue cometiendo hacia mi cliente, sino que también intenta litigar a través de la prensa, entregando información a la opinión pública distinta a lo que los propios tribunales de familia han resuelto al regular su separación judicial y relación directa y regular con sus hijos en común”, comenzó relatando la profesional.

En esta línea, añadió que Aránguiz “ha señalado que Jorge Valdivia le habría prometido ir a Estados Unidos con sus hijos, lo que no habría cumplido, lo cual es completamente falso, ya que por resolución judicial el juzgado aprobó el avenimiento de las partes, en donde consta que Daniela Aránguiz viajaría entre el 9 y 23 de julio de este año y que por tal razón el régimen comunicacional que Jorge Valdivia tendría con sus hijos se suspendería de mutuo acuerdo los días 15 y 16 de julio”.

Además, Rodríguez expresó que Daniela “ha negado reiteradamente que Valdivia pueda relacionarse con sus hijos, motivo por el cual ha sido él quien debió pedir tanto a los jueces penales como de familia que dispusieron, por medio de resolución judicial, los días que la imputada debía permitirle a los niños que se vieran con su padre”.

Sobre la responsabilidad económica de los menores, explicó en conversación con el medio mencionado anteriormente que “la imputada y demandada Daniela Aránguiz ha dicho que mi cliente no le daría dinero para su manutención, lo cual también es completamente falso. En efecto, es precisamente Jorge Valvivia quien cubre íntegramente los gastos asociados al inmueble donde viven actualmente en Lo Barnechea, las cuentas de luz, agua, gas y otras; las mensualidades de los colegios, las isapres y las contribuciones, entre otros”, agregando que además costea el dividendo de la propiedad en donde “vive la madre de su cónyuge”.

“Lo que ocurre objetivamente es que la imputada y demandada señora Aránguiz, no quiere asumir que los gastos de los hijos que tienen en común con mi cliente, deben ser compartidos por ambos y no sólo por el padre”, añadió, asegurando que Daniela “entiende simplemente que es el padre quien debe correr con todos los gastos de ella y de sus hijos, pues es lo que ha vivido toda su vida”.

Bajo esta línea, aclaró que la demandada recibe el pago del arriendo de tres propiedades adquiridas en sociedad conyugal, ubicadas en Viña del Mar, Providencia y Ñuñoa, los que suman dos millones y medio de pesos, mientras que recientemente obtuvo 560.000 reales, lo que equivale a 94,3 millones de pesos, por una venta de una propiedad de ambos en Brasil.

“Como defensa técnica de Jorge Valdivia hacemos un llamado a la demandada para que confíe en los tribunales, exponga sus peticiones ante ellos y no ante la prensa, y cese de una vez en sus constantes agresiones hacia el padre de sus hijos y su familia”, añadió la abogada en LUN.

Para finalizar, Rodríguez aseguró que su representado "ha querido hace súper seria su separación y su ruptura matrimonial, regular todos los temas a través de tribunales o con acuerdos extra judiciales pero ha sido una acumulación de noticias falsas en la prensa, en los programas o en sus propias redes sociales lo que finalmente rebasó el vaso. Son demasiadas las mentiras que se van diciendo y acumulando, y por eso quisimos hacer este comunicado”.

