"¿A quién no le ha pasado?": María Luisa Godoy protagonizó hilarante chascarro con sus hijas

Un divertido chascarro protagonizó María Luisa Godoy la mañana de este miércoles en el matinal «Buenos Días a Todos» de TVN.

La conductora llevaría a sus hijas al primer día de clases, acompañadas con el notero Simón Oliveros, algo que finalmente no sucedió.

“No saben lo que me pasó”, dijo "Mari" desde su casa la, para luego agregar que “no me hagan sentir mal, díganme… ¿a quién no le ha pasado?”.

Tras la consulta de Eduardo Fuentes, Godoy le explicó que “me confundí de día y entran mañana (jueves) a clases. Me confundí, es parte de lo que tú todavía no conoces, pero yo soy un poco volada”.

Luego detalló que “cuando tenía todo listo para llevármelas al colegio, llamo a una apoderada, porque no sé si les tengo que llevar al almuerzo o no. Y me dijo ‘Mari, entran mañana’“.

La periodista aclaró que pese a lo ocurrido, sus hijas estaban “felices, no se enojaron, al revés”.

Finalmente, María Luisa recordó que en otra ocasión le ocurrió algo similar. “Una vez las levanté, les puse uniforme y me acordé que era feriado“.

PURANOTICIA