"A mí las cosas no se me olvidan": Yamna Lobos entregó detalles del quiebre en su amistad con Carla Jara

Yamna Lobos entregó los motivos del quiebre en su amistad con Carla Jara, luego de que formaran un fuerte vínculo en «Mekano».

En el programa «No es lo mismo» de Tevex, la bailarina mencionó que el distanciamiento se produjo por un hombre.

"Tengo un problema heavy, es que soy muy rencorosa (…) a mí las cosas no se me olvidan, a no ser que la persona me haya ofrecido disculpas”, comenzó diciendo.

La influencer detalló que “yo había terminado una de mis relaciones, fue en el período donde uno está triste y necesita a la amiga para contarle los problemas, pues siempre existe la esperanza de que uno va a volver con esa persona”.

“En esa etapa yo estaba mal y la hermana de este personaje (expareja) me dice ‘estás haciendo el loco porque ahí hay onda, sale de ahí’”, contó, para dejar entrever que la actriz tenía interés por esa persona.

Sin embargo, la ex participante de «Rojo» aclaró que “no me lo quitó, porque yo ya había terminado, el problema fue que yo lloraba mis penas con ella”.

“Por eso me dolió y lo tengo ahí (…) no quiero ahondar más en el tema, tampoco viene al caso, para qué”, afirmó.

Respecto a la posibilidad de reconciliarse con Carla Jara, la artista sostuvo que “no sé, es que en realidad no ando de malas por la vida, si alguien quiere hablar conmigo por algo puntual siempre lo voy a tomar de buena manera y lo voy a hacer”.

Finalmente, Lobos declaró que “uno no dimensiona el daño que le puedes provocar a una persona, y lo atribuyo a eso porque sé que ella no es una mala persona”.

(Imagen: @yamnalobos)

PURANOTICIA