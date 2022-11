A los 34 años muere Aaron Carter, hermano menor del querido integrante de Backstreet Boys Nick Carter

Durante la jornada de ese sábado, se dio a conocer el lamentable fallecimiento a sus 34 años del cantante estadounidense Aaron Carter, quien era el hermano menor de Nick Carter, integrante de la banda Backstreet Boys.

El cuerpo del también rapero habría sido hallado sin vida en su tina, dentro de su casa en Lancaster, California, Estados Unidos, sin que la policía haya encontrado evidencia de intervención de terceros en la muerte, según consignó los medios norteamericanos de espectáculo TMZ y The Hollwood Reporter, lo que posteriormente fue confirmado por su mánager.

En los últimos años, el cantante quien saltó a la fama en el 2000, cuando lanzó su álbum "Aaron’s Party” (Come and Get It), se había dedicado mayormente al rap, siendo su último disco “LØVË”, el que lanzó en 2018.

