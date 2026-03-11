Editorial: La era Kast: Grandes expectativas y un gran desafío

Este 11 de marzo a las 12 horas oficialmente comenzó la era de José Antonio Kast. Lo buscó por más de 12 años, fueron tres los intentos, y finalmente se cumplió. El hombre más extremo de derecha en llegar a comandar Chile desde Augusto Pinochet. Comienza así a tejerse y a escribirse un mandato presidencial que nos llena de expectativas a todas las chilenas y chilenos, hayamos votado por él o no, lo concreto es que lo que se espera de este mandato no es menor.

Se habla de un Gobierno de Emergencia, pero en la realidad el país no vive una emergencia real, más bien tiene problemas urgentes que resolver, otros que están en vía de solución, y otros que deben comenzar a encontrar una solución. Es ahí donde Kast deberá jugar un rol importante como Presidente del país, y es donde pondremos principal foco para darle seguimiento.

Sin duda, la esperada reactivación económica es donde lo vemos más sólido. Un equipo ministerial que tiene un rol técnico, espera devolvernos la senda de crecimiento que tuvimos con Sebastián Piñera en su minuto. Las relaciones internacionales serán claves a la hora de entender que necesitamos de China como nuestro gran comprador, el ingreso de nuevos mercados, avanzar en un acuerdo de libre mercado con India, pero también tener la claridad de que sin la inversión, por ejemplo, de capitales norteamericanos será complejo lograr el paso. El equilibrio, el diálogo, y por sobre todo, la mesura serán parte relevante de lo que debe lograr este Gobierno.

La seguridad es, sin duda, el gran desafío. Fue la bandera de lucha de Kast en campaña y es donde vemos debilidad. El control migratorio junto al manejo de la delincuencia, será un escollo en donde se deberá contar con la suficiente astucia y valentía para no caer en un populismo a la hora de tomar decisiones, pero, al mismo tiempo, cumplir las expectativas de lo que la ciudadanía busca.

El desarrollo regional, y principalmente el de nuestra Región de Valparaíso, será también un paso fundamental que deberá cumplir Kast. Gabriel Boric nos dio poco y nada a nuestras 38 comunas, y nuestros dolores son enormes, sobre todo para aprovechar y sacarle provecho a una región que avanza sin un liderazgo político. Es fundamental acá el trabajo en equipo, donde todos los que somos protagonistas del día a día debemos ser capaces de estar a la altura.

Deseamos desde esta tribuna que este sea un Gobierno de calidad, que esté a la altura y, sobre todo, que le vaya bien. Si le va bien a José Antonio Kast, le irá bien a Chile, y así ganamos todos. No sabremos si será el mejor de todos, pero sí creemos que existen las ganas de que eso ocurra. Hoy parte la era Kast, grandes expectativas tenemos y un gran desafío el equipo de gobierno a cumplir. Buena suerte Presidente… Buena suerte, José Antonio, vamos con todo.