Editorial: Un nuevo Valparaíso con “aroma de mujer” y “perfume de eficiencia”

Hace un año asumió Camila Nieto como flamante alcaldesa de Valparaíso. Lo cierto que fue electa con tan solo un 27,81% de los votos. Ella compitió defendiendo los colores del pacto Contigo Chile Mejor, que agrupo desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista pasando por el Frente Amplio. Le ganó a quien era el delfín del entonces alcalde del Puerto, Jorge Sharp e ícono de la nueva izquierda chilena, nos referimos a Carla Meyer, quien sacó un 18,94%.

Inclusive, si la centro derecha se hubiese aplicado, podría haberse quedado con la alcaldía de la joya del pacífico. La sumatoria de votos que sacó Juan Marcelo Valenzuela del PDG (hoy diputado electo) y Rafael González fue de un 37,25%, es decir 10 puntos más de lo que sacó Nieto, sin embargo ella fue electa.

Este cálculo no es menor, porque en el fondo queremos mostrar que, al menos, el 70% de Valparaíso no quería que su alcaldesa fuera Camila Nieto. Una oriunda del Puerto, también de izquierda, pero que a un año de comenzar su gestión parece que está impregnando un “perfume de eficiencia” que mucha falta le hace a nuestra capital regional.

Obras son amores, y el cambio radical que tuvo el sector del Mercado Cardonal es, sin duda, un acierto. Al principio inclusive en este mismo espacio criticamos el retorno de algunos ambulantes al sector, sin embargo, la forma en que fueron localizados, sobre todo adultos mayores que por años arrancaban por el sector de los controles de Carabineros, y ver las caras de alegría, de satisfacción y la armonía que existe con quienes están establecidos en el comercio refleja que la alcaldesa tenía razón.

Hay un “aroma de mujer” que le está cambiando el rostro a Valparaíso. Esto se comienza a cimentar con el anuncio realizado este viernes por la Subsecretaría de Desarrollo Regional sobre el financiamiento para la adquisición de dos terrenos en calle Serrano, y para el mejoramiento de la plazuela San Francisco, lugares donde se ejecutarán sendos proyectos que tendrán como objetivo recuperar el Barrio Puerto de Valparaíso, es justamente esta zona donde se fundó la Joya del Pacífico.

Esto fue posible luego de que la propia alcaldesa Camila Nieto alzara la voz tras el tremendo incendio del pasado 8 de mayo, en donde murieron tres personas tras un derrumbe. Fue en ese instante que Nieto endureció el tono y emplazó directamente al Gobierno para que se hicieran los esfuerzos necesarios para recuperar el sector.

Hoy llegaron 500 millonesde pesos, que sumado a lo ya realizado en el Mercado Cardona,l y que se suma a otras obras como el mejoramiento de la Plaza Lord Cochrane por más de 750 millones de pesos, van mostrando una eficiente gestión de quien, quizás, hoy tiene más adhesión que aquel 27,81% que sacó hace un año.

Camila Nieto hasta ahora parece avanzar en la senda correcta. El trabajo es lento, pero con agrado desde esta tribuna podemos ver que con ese “aroma de mujer” nuestro Valparaíso querido ya muestra un “perfume de eficiencia”, esperemos que el aroma y perfume no se los lleve el viento, y sean el comienzo de una gestión municipal que nuestro Puerto espera hace años.