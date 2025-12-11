Editorial: La urgencia de un Congreso competente en promulgación de leyes en temas medioambientales

La información dada a conocer por Puranoticia.cl durante estos últimos días, que tiene que ver con el secreto proyecto que busca instalar un parque eólico marino frente a nuestras costas de Valparaíso, Viña del Mar, Concón y Quintero, deja nuevamente al descubierto lo poco competente del trabajo de nuestros parlamentarios en relación a la elaboración de leyes que permitan entregar un marco regulatorio óptimo, sobre todo en carácter medio ambiental.

Primero debemos tener en cuenta de las diversas oportunidades que, como país, hemos tenido en la última década y que hemos ido desaprovechando por no tener en cuenta una buena relación entre el cuidado al medio ambiente con el desarrollo propio de una nación.

Para muestra un botón. Nuestro desarrollo portuario no solo se ha visto mermado por visiones obtusas de políticos que ya salieron del radar como Jorge Sharp, que por años se opuso a un modelo que fuera viable en Valparaíso, sumado a eso tenemos los problemas en San Antonio con el Humedal Urbano Ojos de Mar, además la negativa en la ampliación al puerto de Ventanas por las dunas, esto nos llevó a mirar como Perú nos sacó amplia ventaja en Puerto Chancay.

Sumado a esto tenemos lo que ha sucedido con la explotación del Litio en el país. No hemos sido capaces de tener una normativa que nos permita avanzar y hemos perdido terreno, qué hablar del hidrógeno verde, y ahora se nos suman los famosos parques eólicos marinos.

No tenemos regulación para esto, no hay leyes, no hemos sido capaces como país de adelantarnos y tener una prospectiva que nos permita justamente adelantarnos, y por ende perdemos oportunidades.

No sabemos con precisión si es bueno o no tener un parque eólico marino en nuestras costas, no sabemos qué problemas podríamos tener en el ecosistema de nuestra costa, si esto afectaría o no a nuestros pescadores por ejemplo, o como podría entorpecer la navegación de grandes buques. La razón es simple: no tenemos un parlamento que mire a futuro.

Podríamos, por ignorancia quizás, perder una gran oportunidad, o lo que sería peor, ver como nuestros vecinos le sacan ventaja a nuestro país y ver como el desarrollo se nos va de las manos. Queremos crecer, pero no tenemos la ruta ni menos las leyes que le rayen la cancha a futuros inversionistas, como los españoles de Acciona Energía que buscan invertir en nuestra región y en nuestras costas.

Es urgente poder tener un Congreso competente en esto. Tener la capacidad de diálogo que nos permita cuidar el medio ambiente, pero no perder de vista el crecimiento, el desarrollo y generar el escenario propicio para que podamos avanzar como país. Esperemos que las nuevas diputadas, diputados, senadoras y senadores que asuman en marzo próximo sean capaces de, al menos, tener prospectiva de país para los próximos 10 años, es urgente, lo necesitamos, sino seguiremos viendo como nuestros vecinos nos sacan ventaja.