Editorial: Un alcalde taimado: cuando las noticias no son flores, no le gustan

Puranoticia.cl es un medio que ya lleva 15 años en la región de Valparaíso. Nacimos como un portal de noticias, sumamos una señal de televisión, luego una edición de papel digital y, hace un año aproximadamente, agregamos una red de radios. Hoy somos el multimedios de la región. Somos, además, el medio con mayor alcance real al sumar nuestras cuatro plataformas. Nuestra línea editorial siempre ha sido directa: cuando tenemos que criticar un hecho, se hace; cuando debemos denunciar un punto, lo hacemos.

Detrás de Puranoticia.cl existe un gran equipo integrado por periodistas, comunicadores, asistentes y productores. Cada una de las informaciones regionales e investigaciones que se publican en nuestras plataformas es reporteada con rigor, buscando siempre contar con el respaldo necesario. Sin embargo, cada cierto tiempo aparecen personajes que buscan denostar nuestro trabajo cuando no les agrada lo que publicamos. Uno de ellos es Freddy Ramírez, el alcalde de Concón.

La relación con Ramírez ha sido compleja. En su primer periodo, nuestro medio fue crítico de su gestión: expusimos en nuestras páginas los millonarios aportes del Municipio de Concón a un club deportivo donde jugaba el hermano del jefe comunal, publicamos su compleja relación con su exjefe de gabinete, la fallida negociación con privados para construir un nuevo edificio municipal, el pésimo estado en el que en su minuto estaban las áreas verdes de la comuna, así como su propia y fallida formalización por usurpación de identidad, entre otros hechos. Como era de esperarse, ninguno de estos casos fue del agrado de Ramírez, quien muy rara vez en su primer mandato nos concedió una entrevista.

Posterior a esa primera elección —donde fue electo pese a que el 80% de Concón no votó por él— vino una etapa en la que Ramírez le cambió la cara a la ciudad: obras son amores y no buenas razones. Lo concreto es que el alcalde instaló cámaras en la comuna y Concón fue, justamente, la primera en contar con un centro de seguridad de excelente nivel, devolviéndole la sensación de tranquilidad a los vecinos. Renovó los estadios y, más allá de si los recursos provenían de Enap o no, lo cierto es que hace años no se veía este nivel de avances en la ciudad.

Su reelección ocurrió sin inconvenientes. La verdad es que la derecha no pudo elegir a un candidato peor que Pablo Rojas para competirle, pero, en fin... ganó una primaria y eso posicionó a Ramírez en el podio.

Tras esa segunda elección, y debido a los reconocimientos que nuestro medio hizo a su gestión, el alcalde interpretó que ahora sí estábamos siendo "justos" con él y comenzó a darnos entrevistas. Asistió en más de una oportunidad a nuestros estudios y su equipo de prensa respondía a nuestros llamados y solicitudes. Freddy estaba contento.

¿Qué cambió? Nada. Nuestra línea editorial se mantuvo firme. Sin embargo, llegó el caso Enap. Desde esta tribuna nos dimos cuenta de que el alcalde no estaba priorizando a la comunidad de Concón. Revelamos a la opinión pública los millonarios aportes de la empresa estatal y le dimos micrófono a distintos actores, como el diputado Jaime Mulet, quien planteó la interrogante de si estos aportes podrían estar "comprando el silencio" del municipio. También dimos a conocer el currículum laboral del gerente peruano de ENAP. ¿Y qué pasó? Freddy dejó de responder. Su equipo comunicacional dejó de contestarnos. ¿No le gustó al alcalde? Si antes éramos el “pasquín” —como nos llamó en una sesión del Concejo Municipal—, ahora pasamos a ser despectivamente “el portal”.

Pero alcalde, somos un multimedios. Nuestros micrófonos siempre han estado abiertos para usted, pero debe acostumbrarse a que no siempre le vamos a aplaudir todo. En esta oportunidad, estamos convencidos de que su actuar es errado. Usted no es el enemigo; el mal vecino es ENAP. La estatal no necesita que usted la defienda, ni su gerente requiere de su protección ante una pregunta incómoda que debe ser respondida. Somos los habitantes de Concón quienes exigimos una autoridad que se preocupe por nuestro aire y que no canjee nuestra tranquilidad por un servicio de barredora o por unos "milloncitos" para arreglar un estadio. No necesitamos a un alcalde “taimado”, necesitamos a un líder. Ojalá esté a la altura la próxima vez.