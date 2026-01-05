Editorial: Trump y su llegada a Venezuela: ¿Causa justa, operación libertad o simple negocio por el petróleo?

Con expectación vimos el pasado fin de semana como la noticia que se desarrollaba en Venezuela nos iba sorprendiendo minuto a minuto. Primero vinieron los vídeos de las explosiones, más tarde la foto de Nicolás Maduro esposado, pero la conferencia de prensa de Donald Trump nos dejó perplejos.

“Tomaremos el control de Venezuela”, luego habló de la recuperación del petróleo y lo que fue la guinda de la torta, como simplemente ignoró María Corina Machado, o a Edmundo González.

¿Cuál es la verdadera motivación de Donald Trump? Nos quedan dudas. Pero causa justa, mismo nombre con lo cual en diciembre de 1989 Estados Unidos derrocó en Panamá a Manuel Noriega. Ese fue el nombre de aquella misión que disolvió las Fuerzas de Defensa panameñas y culminó con la captura de Noriega a principios de 1990, dejando un saldo de cientos de muertos y daños significativos, con un fuerte impacto social y político en Panamá, marcando un hito en la política exterior estadounidense.

¿Operación libertad en Venezuela? Es la segunda duda que nos queda. Pese a que fueron miles los venezolanos que celebraron en el país y en otras latitudes, lo concreto es que la cúpula chavista sigue intacta. Es más, el propio Trump pareciera tener una especie de acuerdo con la vicepresidenta del país Delcy Rodríguez. Medios norteamericanos habían develado en octubre pasado que algunos líderes venezolanos habrían ofrecido a Estados Unidos una vía para mantenerse en el poder sin Maduro. Hoy, los hechos muestran que aquel reportaje del Miami Herald parece tener razón. Entonces ¿podemos hablar de libertad de un régimen?

Todo parece indicar que es justamente el petróleo el gran protagonista de esta historia, y que todo lo demás era la excusa perfecta para realizar una quirúrgica operación militar y justificar tomarse el país.

Venezuela es la mayor reserva de crudo del mundo, pero desde hace 25 años que sus instalaciones no han sido renovadas. De producir cerca de 3 millones de barriles diarios, hoy ni siquiera se llega a un tercio. Nunca fue bien manejado por Chávez, ni por Maduro, la explotación de crudo, y eso es justamente lo que empobreció al país que en los 90' era un verdadero Miami.

Hoy, con la excusa de la libertad, Estados Unidos toma de vuelta lo suyo, según lo que el propio Presidente Trump dijo. ¿Alguien va a parar al Presidente de la mayor potencia de este lado del hemisferio?, ¿será Rusia o China capaz de salir en defensa de Venezuela y su libertad?, ¿se cambió de secuestrador del pueblo venezolano?

Sin duda será la historia la que juzgará el proceder de Donald Trump. Por un lado, la liberación de ese pueblo de la administración es un alivio, pero la forma en que dice Estados Unidos que devolverá la democracia en el país no quedó claro, genera dudas y lo que es más preocupante, no deja certezas de si hoy el más fuerte es el que gana, o bien gana la democracia.

No podemos estar ni en contra ni a favor de lo sucedido en Venezuela, pero si atentos. Excelente la salida de Maduro, veamos ahora cómo se le devuelve la paz a un país que sufrió la estampida de 8 millones de personas que tuvieron que salir en búsqueda de cómo sobrevivir, ahora vuelve la luz de la esperanza para un retorno a su patria. No fue por libertad, ni por causa justa, fue por petróleo, pero quizás colateralmente volveremos a ver una Venezuela libre y próspera, la historia se está escribiendo.