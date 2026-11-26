¿Cuántas mujeres en Chile han debido renunciar a sus aspiraciones profesionales, abandonar sus trabajos o postergar sus proyectos personales por no tener con quién dejar a sus hijos? ¿Cuántas otras han visto limitadas sus posibilidades de conseguir empleo precisamente por el hecho de ser madres?

La aprobación en el Congreso de la Sala Cuna Universal viene a saldar una de las grandes contradicciones que durante décadas arrastró nuestra legislación laboral: la de un país que promueve la incorporación de la mujer al mundo del trabajo, pero cuya normativa establecía condiciones que desincentivaban precisamente su contratación.

La exigencia de contar con 20 o más trabajadoras en una empresa para acceder al beneficio de sala cuna era el reflejo de una ley que no logró avanzar al ritmo de los cambios sociales del país.

Pero también hay un cambio cultural importante detrás de esta iniciativa. El cuidado de los hijos no puede seguir entendiéndose como una responsabilidad exclusiva de la mujer. La incorporación gradual de los padres trabajadores al beneficio permite avanzar hacia una concepción distinta de la maternidad, la paternidad y la familia.

En momentos en que Chile enfrenta dificultades en materia de empleo, particularmente femenino, esta reforma abre nuevas posibilidades de participación laboral y de independencia económica para las mujeres.

Asimismo, corresponde reconocer que este avance es fruto del trabajo de distintas administraciones. Desde Sebastián Piñera, pasando por Gabriel Boric y llegando al actual gobierno de José Antonio Kast, la iniciativa ha recorrido un largo camino. Su aprobación demuestra cómo las políticas de Estado pueden trascender los períodos presidenciales y las diferencias ideológicas.

Sin embargo, el desafío no termina con una votación en el Congreso. Será necesario observar cómo se materializa este beneficio, cuánto deberán desembolsar las familias y si existirá infraestructura suficiente para responder a la demanda.

De poco servirá hablar de universalidad si una madre de una localidad rural de nuestra región de Valparaíso tiene reconocido el derecho, pero no cuenta con una sala cuna cercana a su domicilio.

La verdadera dimensión de esta reforma no se medirá por los discursos de las autoridades ni por las celebraciones políticas, sino por la cantidad de familias que efectivamente puedan acceder a ella.

Que tener un hijo no signifique renunciar a un proyecto de vida, y que formar una familia no resulte incompatible con desarrollarse profesionalmente, constituye el gran desafío que esta nueva legislación pone sobre la mesa.