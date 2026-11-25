En pleno siglo XXI, frente a un nuevo femicidio ocurrido en Villa Alemana, el seremi de Seguridad Pública de la región de Valparaíso, Hernán Silva, nos invita prácticamente a retroceder varias décadas para encontrar una sociedad supuestamente más respetuosa con las mujeres.

Su ejemplo sobre los hombres que antiguamente cedían el asiento en la locomoción colectiva podría haber quedado como una desafortunada anécdota. Sin embargo, sostener que en aquellos tiempos golpear a una mujer era inconcebible y que los femicidios no ocurrían refleja una ignorancia histórica y social que resulta especialmente preocupante en el discurso de una autoridad del ramo.

¿De qué época nos está hablando el seremi? ¿De aquella en que las mujeres dependían económicamente de sus maridos? ¿De aquellos tiempos en que las agresiones al interior del hogar eran consideradas meros problemas matrimoniales y en que denunciar al esposo podía significar una vergüenza para la propia familia?

Los femicidios existían, señor seremi. Las mujeres eran golpeadas, violentadas y asesinadas. Lo que no existía era el reconocimiento social, jurídico e institucional de esa realidad.

Confundir la invisibilidad de un delito con su inexistencia no es simplemente una mala elección de palabras; es una muestra de desconocimiento de nuestra historia social y de la lucha que durante décadas han dado miles de mujeres.

Resulta vergonzoso que, precisamente en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una autoridad de Gobierno idealice una época en que buena parte de esas agresiones permanecía silenciada. Sus declaraciones constituyen, además, una profunda falta de respeto hacia quienes durante años sufrieron violencia sin encontrar protección en el Estado.

La caballerosidad jamás ha sido garantía de ausencia de maltrato. Un hombre podía perfectamente cederle el asiento a una mujer en la micro y golpear a su esposa al llegar a su casa. No entender esa diferencia es desconocer la naturaleza misma del problema.

Pero aquí no estamos hablando de una conversación de sobremesa, sino del representante regional del Ministerio de Seguridad Pública, una autoridad remunerada con recursos de todos los chilenos y cuyo cargo exige preparación, conocimiento y responsabilidad.

Frente a un femicidio, corresponde hablar de factores de riesgo, prevención, medidas cautelares, protección a las víctimas y coordinación institucional; no de nostalgias generacionales ni de visiones arcaicas sobre el rol femenino en nuestra sociedad.

¿Con qué tranquilidad puede escuchar estas declaraciones una mujer que actualmente vive amenazada por su pareja? ¿Qué respuesta institucional encuentra en las palabras del seremi?

El Gobierno no debiera dejar pasar estos dichos como un simple error comunicacional. Corresponde exigir explicaciones públicas y revisar si los conocimientos y protocolos en materia de violencia de género están siendo adecuadamente incorporados en el trabajo de sus autoridades regionales.

La seguridad pública es una tarea demasiado importante como para reducirla a discursos improvisados y reflexiones ancladas en el pasado.

Los cargos públicos no son premios ni privilegios personales, sino responsabilidades que deben ejercerse con conocimiento, criterio y respeto hacia la ciudadanía.

Lo mínimo que merece una región golpeada por la inseguridad es que sus autoridades comprendan la gravedad de los problemas que están llamadas a enfrentar, mucho más cuando está en juego la vida de las mujeres.