Cuando un Gobierno señala que sus prioridades han cambiado, resulta legítimo preguntarse cuáles son esas nuevas prioridades y por qué la región de Valparaíso nuevamente parece no estar entre ellas.

La información entregada por el diputado Jorge Brito a Puranoticia.cl, respecto de que la extensión del Metro hacia La Calera no cuenta con recursos asegurados en el Presupuesto 2027, constituye un duro golpe para las aspiraciones de desarrollo de nuestra zona, pero también deja al descubierto nuestra escasa capacidad de influir en las decisiones que se toman en Santiago.

Estamos hablando de una inversión estimada en 700 millones de dólares que no solamente permitiría conectar a Quillota, La Cruz y La Calera con el Gran Valparaíso, sino que generaría empleo, atraería inversión privada y mejoraría considerablemente la calidad de vida de miles de personas.

Resulta contradictorio que una administración que ha hecho del crecimiento económico y la generación de empleo parte importante de su discurso termine relegando precisamente aquellos proyectos que permiten avanzar en esa dirección.

Una cosa es reducir el gasto público y otra muy distinta es sacrificar la inversión pública. No entender esa diferencia puede terminar siendo mucho más costoso para el país.

¿Por qué en Santiago la extensión del Metro parece ser una política de Estado, independiente del gobierno de turno, mientras que en regiones debemos comenzar prácticamente de cero cada vez que cambia el Presidente de la República?

Pero la responsabilidad tampoco puede recaer exclusivamente en el Ejecutivo. ¿Dónde está la presión de los parlamentarios oficialistas de nuestra región? ¿Dónde está la capacidad de negociación de nuestras autoridades regionales? ¿Qué están haciendo los alcaldes de las comunas directamente perjudicadas?

No basta con lamentar la noticia, emitir declaraciones o responsabilizar al adversario político. Se necesita una defensa transversal de los intereses de la región de Valparaíso.

Lo que hoy está en juego no son solamente los recursos para extender una línea ferroviaria, sino la posibilidad de cambiar el futuro económico y social de toda una provincia que lleva más de 30 años esperando la tan ansiada reposición de un medio de transporte muy necesario para cientos de miles de personas.

El Gobierno del Presidente José Antonio Kast le debe una explicación a nuestra región, y nuestras autoridades tienen la obligación de exigirla. Aquí no se trata del color político de cada autoridad, parlamentario o alcalde; se trata de hacer una sola fuerza para demandar lo que a la zona le corresponde.

Porque lo verdaderamente preocupante no es solo que el tren no llegue a La Calera, sino que, una vez más, el desarrollo de la región de Valparaíso termine siendo prescindible para quienes gobiernan desde la capital. Quienes miramos el país desde las regiones vemos esta noticia como la confirmación de que somos el patio trasero de la región Metropolitana y de que hemos recibido un verdadero portazo del Presidente José Antonio Kast.