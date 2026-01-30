Editorial: ¿Qué es de Virginia Reginato?: La incierta tranquilidad de la última cacique de la UDI

Virginia Reginato jamás pudo ser derrotada en las urnas. Con déficit o sin déficit, con acusaciones o sin ellas, con la “Manam” o sin ella, pero nadie pudo ganarle a Reginato. Ripamonti no le ganó, de hecho nunca compitió con ella. Ningún concejal le pudo ganar, donde ella compitió siempre fue primera, nadie la venció.

Fue el Tribunal Calificador de Elecciones quien falló sobre la acusación por notable abandono de deberes en contra de la ex alcaldesa. De acuerdo a este fallo, la ahora ex concejal de Viña del Mar Virginia Reginato debió dejar su cargo, y dar paso a un nuevo concejal en la Ciudad Jardín.

Desde su salida de la primera línea política Viña del Mar no ha podido ser gobernada nuevamente por la derecha. Los fallidos intentos de Andrea Molina y luego el show de Iván Poduje terminaron por catapultar a Ripamonti en la máxima testera viñamarina. Muchos incluso se preguntan hasta hoy si el Frente Amplio hubiera sido capaz de ganarle a Reginato. Se quiera o no, la Tía Coty era una máquina electoral en el plan y los cerros de la Ciudad Jardín.

Pero así como tiene seguidores, tiene detractores. Son miles los comentarios en redes sociales y en algunos puntos de la ciudad con más desconocimiento que pruebas concretas que hablan que Reginato se lo habría robado todo en Viña. “Que devuelva la plata” dicen, mientras que quienes conocen el entorno de la ex alcaldesa saben de su asuteridad en el diario vivir en el barrio tradicional de Viña del Mar.

Hoy Virginia Reginato está en calidad de imputada por fraude al Fisco y falsificación de instrumento público en una querella presentada el año 2022 justamente por la administración Ripamonti, que también acusó al exgerente de la Corporación, Claudio Boisier.

Este complejo escenario judicial que enfrenta la recordada «Tía Coty» se suma a la exigencia realizada por la Contraloría General de la República, que instruyó a Reginato que restituya cerca de $1.200 millones a la Corporación Municipal de Viña del Mar tras ser sometida a un juicio de cuentas por parte del órgano fiscalizador del Estado.

¿Y su Manam no está imputada o citada? Lo cierto que no. Parece injusto, sobre todo cuando todos los que conocen Viña del Mar y su funcionamiento saben detrás de Reginato quien estaba. ¿Ni siquiera la citarán en el juicio?

El próximo 18 de febrero se va a discutir en tribunales el sobreseimiento en la investigación de Claudio Boisier. Aún no hay fecha de formalización para Reginato. ¿Podrá estar tranquila la Tía Coty? Su principal arista son las horas extras pagadas a funcionarios en su período. ¿Quién se llevó la plata aquí? Todo un incierto futuro para quien fue la última gran cacique de la UDI en la Región y que hoy camina a paso lento, un poca más sola, un poco más triste, un poco más intranquila.