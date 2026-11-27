Se suponía que con la llegada de José Antonio Kast a La Moneda volvería la confianza, se reactivaría la economía, los empresarios recuperarían el entusiasmo por invertir y los chilenos tendrían mayores oportunidades laborales. Al menos, eso era lo que se prometía durante la campaña presidencial. Hoy, a más de ocho meses de haber asumido el poder, la realidad es completamente distinta.

Chile acaba de alcanzar un 10 % de desempleo, la cifra más alta de los últimos cinco años. Son 1.036.291 personas que buscan trabajo sin encontrarlo; más de un millón de chilenos enfrentados a la incertidumbre económica, a las cuentas que siguen llegando y a la angustia de no saber cómo sostener a sus familias.

Las comparaciones son odiosas, pero en política muchas veces resultan necesarias. En el mismo trimestre del año pasado, bajo el gobierno de Gabriel Boric, la cesantía alcanzaba un 8,4 %. En el último trimestre íntegramente bajo su administración, la cifra fue de un 8,3 %. Hoy, bajo el mandato de José Antonio Kast, llegamos al 10 %.

Es decir, hay casi 174 mil desocupados más que al término de la administración anterior. Resulta particularmente paradójico que el gobierno que llegó prometiendo generar empleo sea precisamente aquel bajo el cual el país vuelve a registrar una cesantía de dos dígitos.

Pero el problema es aún más profundo. Las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas muestran que, en doce meses, la cantidad de cesantes aumentó un 19,9 %, los trabajadores asalariados formales disminuyeron un 2,6 % y la informalidad laboral llegó al 27 %. No solo estamos perdiendo puestos de trabajo, sino que también se está deteriorando la calidad del empleo. Entre las mujeres, la desocupación ya alcanza un preocupante 10,7 %.

Seguramente habrá quienes intenten explicar estas cifras culpando al gobierno anterior. El propio Presidente ha insistido en que Chile arrastra una elevada cesantía desde hace más de tres años, y nadie pretende desconocer los problemas económicos que dejó la administración de Gabriel Boric. Sin embargo, hay una pregunta que resulta inevitable: ¿cómo es posible que quienes aseguraban tener la receta para solucionar esos problemas estén obteniendo resultados todavía peores?

Gobernar no es administrar excusas. Tampoco es pedirles a los empresarios que no despidan trabajadores, como lo ha hecho el Presidente durante esta jornada. Gobernar es generar las condiciones para que el sector privado no tenga que desvincular y, por el contrario, pueda contratar.

José Antonio Kast no fue elegido para explicar por qué Boric gobernó mal; fue elegido bajo la promesa de hacerlo mejor. Y son precisamente los datos, no las opiniones políticas, los que hoy ponen en entredicho ese compromiso.

El Presidente se comprometió a llevar el desempleo al 6,5 %. Por ahora, avanza exactamente en la dirección contraria.

La gran paradoja es que el gobierno que prometió convertirse en el motor de la reactivación económica comienza a parecerse peligrosamente a una verdadera fábrica de cesantes.

Y mientras La Moneda sigue buscando explicaciones, más de un millón de personas en Chile siguen buscando trabajo.