Editorial: ¿Por qué cuesta tanto que los capos de la droga en Chile sean atrapados?

Prácticamente todos los días estamos acostumbrados, en diferentes medios, a conocer de variados operativos, allanamientos o fiscalizaciones tanto de la Policía de Investigaciones de Chile, como de Carabineros encontrando drogas. Que tantos kilos por aquí, que tantos gramos por allá, pero poco y nada sabemos de detenciones que incluyan a los “capos” de la droga.

¿Hay capos de la droga en Chile? Existirán figuras al estilo de Pablo Escobar o narcos ocultos como se ven en las series de Netflix. ¿Quién es el dueño de la droga en Chile realmente?

Solo como ejemplo, este lunes 16 de febrero nuestro medio publicaba que se encontraron 210 kilos de marihuana al interior de un vehículo abandonado en la localidad de Catapilco. Este lugar pertenece a la comuna de Zapallar. Todos sabemos que este balneario es uno en donde existe el más alto ingreso económico dentro de sus veraneantes. A un costado de Maintencillo, Laguna, Cachagua, entre otros exclusivos sectores. No es un misterio que justamente en sectores de altos ingresos es donde mayor se lucra con la droga.

¿Cómo puede alguien dejar en un auto abandonado 210 kilos de marihuana distribuido en 8 sacos? Quizás era la bodega, más que haber estado abandonado. ¿Sabe cuánto dinero significa esa cantidad de droga? Nada menos que 2.300 millones de pesos.

Pero, ¿quién era el dueño de la droga? Estaban tan bien “abandonadas” estas cerca de 618 mil dosis de drogas, que los sacos y paquetes estaban debidamente marcados. Es decir, o venían de dos proveedores distintos o tenían dos destinos diferentes.

Atrás de este millonario descubrimiento, al cual se llegó sin ninguna inteligencia policial, ya que fue denunciado por un vecino que le llamó la atención un auto estacionado, quedan muchas dudas: ¿Hay detenidos?, ¿se dio con el paradero, al menos, del dueño del vehículo?, ¿somos capaces en Chile de dar con las cabezas detrás de la droga?

No sacamos nada con seguir avanzando en decomisar, encontrar, denunciar, si no tenemos las capacidades para identificar quiénes son las cabezas de una red que mueve millones y millones de pesos. En tan solo un auto abandonado cercano a Zapallar, había 2.300 millones de pesos en drogas. ¿Alguien tuvo que poner la plata para eso o no?

Alguien una vez dijo que acá había que seguir la ruta del dinero. Otros hablan de levantar el secreto bancario. Pero también, queramos o no, debemos tener mayor inteligencia policial. La única manera de que una red caiga es que se corte la cabeza, pero la grande. La del capo. No de quién la mueve, la distribuye o la vende. De quién la financia. Quién es el dueño de la droga. Es ese el operativo que vale. ¿No era mejor haber esperado quién llegaba por ese auto abandonado?... eso al menos daría la pista de quién marcó y por qué los sacos tenían destinos u orígenes distintos.