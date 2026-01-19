Editorial: Penco y Lirquén … el déjà vu de Viña del Mar y Quilpué

Lo sucedido durante la madrugada de este 18 de enero en el sur del país parece a todas luces un déjà vu de lo sucedió el 2 de febrero del 2024 en Viña del Mar y Quilpué. ¿Por qué nos pasa esto en el país?, ¿por qué no somos capaces de contener un incendio forestal antes que llegue a una zona poblada?, ¿quién falla?

¿Cuál es el trabajo de Conaf? Según la descripción de las tareas de una brigada forestal de este ente estatal, estas son el combate y prevención de incendios forestales. ¿Cuál es la tarea de Bomberos? La respuesta es simple: proteger vidas, bienes y el medio ambiente ante emergencias, actuando en la extinción de incendios, rescate de personas y animales, y auxilio en accidentes.

¿Quién fallo? Parece obvia la respuesta o no, pero estamos en Chile, y en nuestro país los Bomberos son héroes. Esto porque en nuestro país mujeres y hombres entregan su trabajo en forma totalmente voluntaria, es decir, ellos actúan movidos por el sentimiento más noble del ser humano, que es el sentido de ayudar a la comunidad. ¿Podemos responsabilizar a alguien que nos quiere ayudar? Claramente no. Por eso pase lo que pase en este país doble estándar en referencia a un incendio jamás Bomberos será el responsable.

Pero no podemos seguir tapando el sol con un dedo. No podemos seguir defendiendo lo indefendible y menos negarnos a que debemos como país generar un cambio en la institución de Bomberos. No podemos confiar nuestra seguridad a unos voluntarios, debemos profesionalizar el trato y la responsabilidad de nuestros caballeros del fuego.

Por ejemplo, Estados Unidos tiene una mixtura perfecta: Hay Bomberos profesionales pagados, ganan un salario base que varía según la ubicación, y además existen voluntarios como bomberos que reciben una compensación. Los Bomberos en Estados Unidos son financiados por la ciudad, responden a las directrices del alcalde, en el fondo son un servicio público.

No queremos que se mal interprete que la causa que tengamos estas verdaderas catástrofes del fuego sean culpa de Bomberos, independiente que tras los siniestros de Viña del Mar y Quilpué existan imputados de sus propias filas como posibles iniciadores del fuego, pero es un tema del cual debemos hacernos cargo. Bomberos no puede seguir funcionando como tal porque claramente no tiene las capacidades ni las herramientas para evitar una tragedia como la que volvimos a vivir.

Lo mismo debemos decir de Conaf. Este estamento político, dependiente del Gobierno de turno, no solo ha demostrado que es deficiente, sino que además no tiene la capacidad técnica para prevenir siniestros.

Chile necesita preparase con mejores equipos técnicos y humanos para que esta tragedia no se vuelva a repetir. Y la base, queramos o no, es Conaf y Bomberos. Son estas dos las instituciones responsables de evitar incendios. Lo del sur está recién empezando. Nos vamos a demorar días en saber cuántos realmente son las víctimas fatales y cuántas las casas destruidas.

Esperamos una buena autocritica de ambos organismos, sobre todo para saber por qué y cómo pasó lo que pasó. Esperemos que no hayan sido intencionales, sino la tarea es doble. Porque no podemos soportar que nuevamente los pirómanos vengan de las instituciones que deben cuidar. No olvidemos a quien apuntamos como los responsables de lo vivido en Viña del Mar.