Editorial: Oposición por oposición: La insólita negativa de cuatro concejales en Viña del Mar

Si existe un punto negro en pleno Viña del Mar, es justamente el estero de la Ciudad Jardín. Malos olores, delincuencia, rucos son parte del paisaje habitual de un lugar que parece olvidado por la autoridad y que solo se le saca provecho para ocuparlo de estacionamiento.

Por años nos han contado historias del Marga Marga, de todo lo fabuloso que ahí se podría hacer. Cómo olvidar el famoso “Margamar”, proyecto donde estuvo involucrado en primera línea el próximo Ministro de Vivienda Iván Poduje, que incluso prestó sus servicios a honorarios para la entonces alcaldesa de Viña del Mar Regina Reginato, y que le costó al Estado 3 millones de dólares.

El arquitecto encabezó este ambicioso proyecto que buscaba canalizar el cauce del estero Marga Marga. Y es que, a pesar de recibir dineros por parte de Baird, la empresa canadiense que lo ejecutaba, y del Municipio de Viña del Mar, la iniciativa finalmente no se materializó nunca y quedó al olvido por años.

El año 2025 la alcaldesa Ripamonti presentó un proyecto de renovación urbana que buscaba cambiarle la cara al estero. Para aquello presentó ante el Servicio de Evaluación Ambiental de Chile el proyecto “Construcción Parque Inundable Estero Viña del Mar”, con la finalidad de consultar la pertinencia de ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Y lo consiguió, pero faltaban los recursos, había que financiarlo.

En Chile los ministerios tienen diversas partidas presupuestarias. Es como si en nuestra casa tuviéramos dineros asignados solo para comprar pan y otro para ropa. Si no se gasta el dinero, se pierde. Es por eso que era de vital importancia aprobar por parte del consejo municipal el convenio para construir este parque inundable, porque esto significa que el Serviu destinará 8 mil millones para aquello, dineros que solo se pueden ocupar en un parque.

Para que esto se aprobara, se requerían de 7 votos del consejo. Votan 11 personas, nadie hubiese pensado que algún viñamarino con dos dedos de frente se negara a recibir 8 mil millones de pesos del Estado para ejecutar un parque, y sobre todo que vaya directo al estero de la ciudad, que es nuestro punto negro.

Pero sí, hubo 4 concejales que se opusieron. Acá no se aprobaba un proyecto, se aprobaba un convenio. Pero nos cuesta creer que una arquitecta y urbanista como Antonia Scarella no lo haya comprendido. Qué decir de la concejal más votada como Antonella Pecchenino, quien se preocupó más de la foto de un árbol o de un poste de luz, para negarle la posibilidad a Viña del Mar de recibir recursos estatales. Los otros dos concejales, la verdad, que no podemos esperar mucho, son el acompañamiento de la bandada, que vuelan en la dirección que van los otros sin entender mucho el destino. O sea, oponerse por oponerse, decir no por decir no.

La alcaldesa fue clara: acá habrá muchas instancias para ver cómo avanza el proyecto, cómo se construye, cómo se licita, pero había que tener los 8 mil millones de pesos. Menos mal que se obtuvieron. Ahora veremos cómo se avanza y cómo se hace realidad el cambiarle la cara al estero Marga Marga, porque acá ese es el fin, poco o nada lo entendieron los 4 concejales, o a lo mejor lo entendían perfecto, había que decirle “no” a Ripamonti, sin darse cuenta de que le decían “no” a Viña del Mar.