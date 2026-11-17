Chile conoció a un José Antonio Kast candidato que parecía tener respuestas para todo. Un Kast que no aceptaba excusas, que cuestionaba la incapacidad de los gobiernos anteriores y que aseguraba que los problemas del país no se resolvían por mera falta de voluntad política. Era el Kast de las certezas, de la mano dura, de la austeridad fiscal y de las soluciones urgentes.

Ocho meses después, Chile conoce a otro Kast: uno que gobierna, que debe negociar, que retrocede en sus decisiones y que comienza a utilizar explicaciones que antes despreciaba. El primero prometía resultados; el segundo pide tiempo. El primero exigía autoridad; el segundo debe explicar sus errores. El primero criticaba las concesiones; el segundo ha tenido que hacerlas.

El ejemplo más elocuente ocurrió en Vietnam. En 2017, Kast atacó a Michelle Bachelet por depositar flores ante el mausoleo de Ho Chi Minh; la acusó de tener «corazón comunista» y cuestionó duramente aquel homenaje. Nueve años después, el Presidente Kast hizo una ofrenda floral en el mismo lugar. Su explicación fue reveladora: quien hablaba entonces era el candidato, mientras que ahora debía respetar las relaciones de Estado. ¿Y por qué esa responsabilidad institucional no valía para Bachelet? ¿La diplomacia era complicidad cuando la ejercía una adversaria y deber de Estado cuando la ejerce él?

El Kast candidato prometió recuperar la seguridad, enfrentar sin contemplaciones a la delincuencia y proteger a las familias. El Kast Presidente ha debido responder por controversias en Justicia y por decisiones de su propio equipo. Quien antes reclamaba responsabilidades inmediatas, hoy tiene que explicar por qué algunas autoridades salen y otras permanecen. ¿Cambió el estándar o solamente cambió quién está en La Moneda?

En inmigración, ofreció fronteras controladas, expulsiones y una respuesta firme frente a la irregularidad. Pero un anuncio no es una expulsión ejecutada, ni una promesa equivale a una frontera efectivamente controlada. Al candidato le bastaban las consignas; al Presidente hay que exigirle cifras, plazos y resultados verificables.

El Kast candidato prometió ordenar las cuentas públicas, terminar con el despilfarro y aliviar el bolsillo de los chilenos. Sin embargo, el Presidente defendió trasladar fuertes alzas de combustibles a los consumidores y luego, frente a la presión de los transportistas, recurrió a medidas de apoyo. ¿Era irresponsable intervenir para aliviar precios antes y razonable hacerlo ahora? ¿Dónde termina la convicción y comienza la conveniencia?

También prometió crecimiento, empleo y una recuperación que las familias sentirían en su vida cotidiana. Pero gobernar una economía debilitada no se resuelve con un discurso. Las reformas pueden requerir tiempo; lo que no puede postergarse indefinidamente es la rendición de cuentas sobre los resultados. Y cuando se habla de ajustes fiscales, corresponde preguntar qué ocurre con el compromiso de proteger los beneficios sociales y a quienes más necesitan del Estado.

Está, además, el Kast que cuestionaba a los ministros de otros gobiernos por sus errores y que hoy enfrenta sus propias tensiones de gabinete, salidas y decisiones discutidas. El opositor exigía conducción; el Presidente debe demostrarla. El candidato ofrecía un gobierno de emergencia porque Chile no podía esperar; el mandatario habla de gradualidad, sacrificios y paciencia.

No sería justo atribuirle todos los problemas que Chile arrastra desde hace años, ni exigirle que resuelva en meses lo acumulado durante décadas. Pero fue él quien elevó las expectativas y convirtió la falta de resultados de sus antecesores en su principal argumento para llegar al poder. Si gobernar era tan complejo, ¿por qué trató esa complejidad como una simple excusa cuando estaba al otro lado?

Es legítimo que un Presidente cambie de opinión ante los hechos; lo que no es legítimo es negarles a sus adversarios el mismo derecho. Chile no necesita un mandatario prisionero de cada frase de campaña, pero sí uno capaz de reconocer sus contradicciones y someterse a la misma vara con la que juzgó a los demás.

Porque la pregunta más incómoda sigue siendo la misma: si José Antonio Kast estuviera hoy en la oposición, ¿qué diría del Gobierno de José Antonio Kast?