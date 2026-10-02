Editorial: Los 50 años de Radio Festival: un ícono de la región de Valparaíso que mantiene viva la magia de la radio

Hay elementos en la historia de las ciudades que forman parte de su propia génesis. En el caso de nuestra región de Valparaíso, Radio Festival es uno de ellos. La llamada “radio en colores” cumplió medio siglo de vida, lo que ya representa un gran logro, pero además se da el lujo de ser única en su estilo.

El secreto de Radio Festival no está únicamente en la música ni en las noticias; está en sus voces, en su estilo y en haber logrado conectar con una audiencia que la ha seguido durante años, con una tradición que se transmite de generación en generación en los hogares más humildes y populares de la zona.

Nombres como Luis Alberto Caprile, Carlos Williams, Moncho Silva, Alejandro Chávez, Sergio Silva, Darío Verdugo, Eleodoro Achondo, Jorge Gaete, Marcos Panchetti, Luis “Lolo” García, Marco Antonio Olivares o Carlos "Súper 8" Alarcón son parte fundamental de su historia.

Radio Festival ostenta además otro gran mérito: mantenerse como la emisora con el primer lugar de sintonía según la encuesta Ipsos. Es, además, quizás la única estación de la región que aún conserva la tradicional dinámica de locutorio y control de antaño.

La emisora nació el 1 de octubre de 1976, cuando el empresario porteño Santiago Chiesa Howard la fundó en la frecuencia 1270 AM (CB-127), ocupando el espacio que dejaba la extinta Radio Minería en la zona. Hace solo una década dio el salto a la Frecuencia Modulada. Hoy, continúa siendo un proyecto familiar liderado por Rossana Chiesa Venegas, preservando intacto el espíritu comunitario que la vio nacer.

En estos 50 años es imposible no haber escuchado espacios emblemáticos como La bolsa del trabajo, El mercado de las pulgas o El rincón de las cosas perdidas; la tradicional cortina musical de Sala de guardia, o su programa informativo estrella, El Súper Festivalazo, que revolucionó la forma de entregar la actualidad regional.

Desde esta tribuna enviamos un saludo lleno de admiración a un medio que es un ícono de la región; un espacio que ha sabido levantarse frente a las tragedias —como cuando su planta transmisora fue arrasada por los incendios— y que logra mantenerse en el primer lugar en un mercado altamente competitivo y digitalizado, demostrando que con la receta de siempre se sigue conquistando el corazón de los fieles "festivaleros".

¡Vamos por otros 50 años!, porque la Festival es y seguirá siendo… la radio en colores de Chile.