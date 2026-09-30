Editorial: El nuevo récord del Gobierno de Kast: Chile tiene la tasa de cesantía más alta en los últimos 5 años

Ni con Gabriel Boric estuvimos tan mal. Los nuevos datos revelados por el Instituto Nacional de Estadísticas para el trimestre móvil junio-agosto de 2026 marcaron un nuevo récord, alcanzando una cesantía que nos ahoga con un 9,6% a nivel nacional.

Es el nivel más alto de los últimos 5 años. En la región del Ñuble la tasa de desocupación llega al 11,2%, en el Biobío a un 10,7% y en nuestra región de Valparaíso a un desesperante 10,2%. Al revisar el desglose por sexo, este último grupo es el más afectado: hoy hay más mujeres sin trabajo que hombres, una realidad que se mantiene constante.

Cuesta creer que tengamos estos números con el Gobierno de José Antonio Kast, quien en época de campaña y en su rol de candidato fue muy crítico con Gabriel Boric. No podemos olvidar que en tan solo 6 meses el desempleo en Chile aumentó lo mismo que durante los cuatro años del gobierno anterior.

El expresidente tomó el país de manos de Piñera con un 7,5% de cesantía y lo dejó, en su último trimestre móvil, en un 8,3%. Kast ya la elevó a un 9,6%.

El problema actual para la generación de empleo tiene múltiples orígenes: la caída de la industria manufacturera, Imacec negativos y, en el fondo, una preocupante desaceleración económica. Sin embargo, el Gobierno de Kast no ayuda a mejorar este panorama desde el sector público.

En momentos de crisis es justamente la inversión pública la que impulsa los puestos de trabajo. Sin embargo, al asumir y bajo el argumento de que vivíamos una ‘’emergencia’’, Kast recortó el presupuesto del sector público. Esto provocó el congelamiento de una serie de licitaciones y obras y, por ende, de la generación de empleo estatal. ¿Qué mejor ejemplo que la suspensión de la licitación del último tramo del tren Santiago-Melipilla?

El Gobierno además ha sido obtuso y no ha escuchado los llamados a generar inyecciones rápidas al mercado de las PYMEs, que son quienes hoy podrían empujar la generación de empleo, sobre todo en el sector de los servicios.

Estas cifras de cesantía son el nuevo récord del Gobierno de Kast, que definitivamente en estos casi 7 meses no ha sabido llevar el timón económico del país. Nos golpeó de entrada con la bencina —cuyo precio volverá a subir esta semana—, no tiene calle, no entiende las necesidades de las PYMEs y, lo que es peor, no quiere escuchar ideas ya probadas y exitosas como las de Piñera. Lo más probable es que la tasa de cesantía vuelva a subir en el próximo trimestre móvil. Cuesta creerlo, pero es un hecho concreto: con Gabriel Boric estábamos mejor.