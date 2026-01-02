Editorial: Los 10 proyectos claves para nuestra región

Este 2026 que recién comienza estará lleno de expectativas. La mayor viene del mundo político: tendremos el próximo 11 de marzo un cambio de timón. Volveremos a cambiar la mano de la izquierda a la derecha. Un cambio de péndulo, como ha sucedido desde que Piñera gobernó por primera vez. Una para ti, una para mí. Así nos hemos llevado.

La llegada de José Antonio Kast, eso sí, tiene una mirada distinta. Esperamos que, si representa a la centro-derecha, no haga esa política tradicional a la que estuvo acostumbrada Chile Vamos. Lo mismo espera la ciudadanía que, tras el último informe de Data Influye, quedó demostrado que el 57% prioriza que quienes integren el Gobierno sean personas sin conflictos de interés y de un perfil técnico. Es decir, personas que sepan y no “apitutados” políticos.

Junto con ello se debe priorizar las necesidades y los proyectos regionales. Es vital que nuestra región de Valparaíso, que es una de las más bajas en materias de inversión pública y privada, y donde no tenemos claridad de cómo se va a proceder en el futuro, exista una carta Gantt definida y, al menos, de las prioridades que tenemos.

La ampliación de la ruta 68 y su acceso a Viña del Mar, la definición del esperado Tren a Santiago, la extensión ferroviaria a La Calera, el futuro de nuestros puertos, tanto en San Antonio como la esperada expansión y el monooperador en Valparaíso. El recontra anunciado teleférico del Puerto que uniría desde Barón hasta Placilla, la ampliación al doble de la planta desalinizadora de Puchuncaví, la puesta en marcha del Hospital Provincial Marga Marga, el futuro de la explanada de Las Salinas y el Aeropuerto de Concón.

Si bien, la mayoría de estos proyectos no verá la luz durante el transcurso de este año, 2026 aparece como un período decisivo para destrabar procesos administrativos, ambientales y financieros que han ralentizado su avance. En ese contexto, esperamos que varios de ellos logren dar pasos concretos hacia su materialización, sentando las bases para transformaciones estructurales que impactarán tanto en la movilidad como en la competitividad y el desarrollo económico de la región de Valparaíso.

El trabajo para que exista un avance concreto este 2026 debe tener a varios protagonistas en la mesa: primero, el propio Gobierno Regional. Por eso es tan relevante que Rodrigo Mundaca se concentre en la región. Sumamos a eso a quien sea el representante del Presidente y su rol de Delegado. Luego vienen las propias Universidades que deberían ser un pilar fundamental en el desarrollo y avances de estas 10 iniciativas y, en un último lugar, nosotros los medios de comunicación, que debemos dar visibilidad a estos.

Si logramos avanzar en estas 10 iniciativas y comenzar a concretarlas, podemos visualizar un futuro esplendor para una región que ha estado postergada ante una falta de liderazgo político que no hemos tenido. Necesitamos que partamos este 2026 con el compromiso que no vamos a terminar en 12 meses de la misma forma, que debemos mostrar y tener avances y, sobre todo, una calendarización clara de cómo y cuándo veremos realidad estos 10 proyectos que son claves para nuestra región de Valparaíso.