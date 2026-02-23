Editorial: Lo que nos falta en el Festival de Viña: ¿Cómo mejoramos la competencia de canciones?

Nadie puede dudar que hoy el Festival Internacional de Viña del Mar es, sin duda, el evento musical latino más importante a nivel mundial. Nuestra Ciudad Jardín se viste de gala año tras año y ha logrado, tras 65 años, consolidarse como un escenario icónico para las grandes figuras de la música nacional e internacional.

La receta es única. Dos shows fuertes por noche y un humorista o comediante que es parte de la incertidumbre de si será o no devorado por El Monstruo, pero tenemos un punto plomo que solucionar: ¿Qué hacemos con la competencia?

Año tras año se pone en debate lo mismo, pero poco o nada se avanza. Lo vivido en la primera noche de Festival nos levanta nuevamente una voz de alerta. ¿Es un festival o un show televisivo? Lo cierto es que ambos deben convivir, y eso no se logra a cabalidad.

Los cambios en infraestructura y tecnología que vamos viendo año tras año son visibles y se agradecen. Mejor sonido, iluminación espectacular, mejores butacas, mejores baños, accesos rápidos, pero nos falta la competencia. No puede ser esto parte de un relleno. ¿Qué hacemos para hacerlo más atractivo?

¿Alguien se acuerda de la canción ganadora hace un año? Aquí debe estar la tarea de la Comisión Organizadora, y sobre todo de Mega y Bizarro quienes producen el evento. Ya se logró con creces generar con la Gala un evento satélite que es parte del evento. Es el llamado día cero. Pero perfectamente podemos generar espacios distintos que puedan generar una competencia que sea más atractiva, que prenda al público, que se genere competencia de verdad y, sobre todo, que esa misma traspase las fronteras.

¿Cómo se eligen los temas de cada país? No sabemos o no hay un plan común. Perfectamente se podría crear espacios en donde se genere una especie de pre-festival. Qué buena idea es incluir el espacio de talentos del Mall Plaza, por ejemplo, pero podría haber una unión. Antiguamente había programas satélites en donde se elegía el tema nacional, es importante no olvidar que la esencia de Viña es ser un Festival de la Canción, que el jurado no solo sea el espacio de promoción de las figuras del mismo canal.

Un evento de esta magnitud no se puede permitir tener una competencia de relleno como se siente que pasa actualmente. Hasta la elección de la reina es más relevante que quién gane la competencia internacional, que hablar de la folclórica. En su primera noche salió pasada las dos de la madrugada. ¿Es atractivo? Claramente no lo es. Una deuda pendiente que puede marcar la diferencia y que puede justamente darle realce distinto a un Festival de Viña que, si bien es un show televisivo, debe ser y volver a ser no solo el escenario más relevante de Latinoamérica, sino el Festival más importante, trabajo y tarea para la casa para un canal como Mega que, sin duda, elevó aún más el estándar de una fiesta de música que nos llena de orgullo desde nuestro querido Viña del Mar.