Editorial: Las escenografías del show mediático del Presidente y el Gobernador: cero aporte a la región en 4 años

Quedan un poco más de 60 días para que el mandato de Gabriel Boric finalice, y el actual mandatario se ha esforzado en demostrar que trabajará hasta el último día. Inclusive anunció que en este verano no se tomará vacaciones y que se dedicará a recorrer el país. Es lo que justamente ha realizado durante estos días en la región de Valparaíso.

El Presidente Boric ha usado un padrón perfecto en su relación con la región. Es increíble cómo, por ejemplo, ocupa las mismas escenografías que van cambiando. La foto con los damnificados del megaincendio elegidos a dedo, la foto en el puerto, el punto de prensa en algún cuartel de la PDI y la pasada por el aeropuerto de Concón.

¿Cuántas veces ha estado Gabriel Boric en los últimos cuatro años en el aeropuerto de Concón presentándonos aviones de la Conaf? ¿Cuántas veces lo hemos visto de fondo en un cuartel de la PDI? Lo vimos en Los Andes, en Limache, y ahora en Viña del Mar. Todas inauguraciones de cuarteles que fueron gestados... ¿en qué Gobierno, señor Presidente?

La escenografía preferida de Gabriel Boric, eso sí, es el Puerto. Lo hizo en el pasado con su examigo Jorge Sharp cuando firmó aquel supuesto Acuerdo por Valparaíso. Le encanta sacarse fotos y hacer puntos de prensa con los hábiles de la Empresa Puerto Valparaíso, cuya mayor expertis justamente es la relación pública. Pero ¿qué hizo su mandato presidencial en estos cuatro años por los puertos de la región?

Ahora, la guinda de la torta son los damnificados del megaincendio. A pesar de que intentó en el pasado escoltarse con Camila Vallejo, hoy hizo lo mismo con Carlos Montes. Lo cierto es que fue inevitable llevarse la “funa” de indignados vecinos que se dan cuenta cuál es la puesta en escena del Presidente. Nada que envidiarle a Iván Poduje cuando intentó lo mismo a una semana de resultar electo José Antonio Kast. ¿Hasta cuándo ocupamos a los damnificados de la peor tragedia de nuestra región como extras de una escenografía mediática? ¿De verdad el Gobierno de Gabriel Boric fue capaz de cumplir su propias palabras cuando prometió que al siguiente invierno todos tendrían un techo?

Lo más patético de todo es que al lado de las actividades, adivinen quién aparece: el hombre con delirios presidenciales, nada menos que el denominado Gobernador, el señor Rodrigo Mundaca. El mismo que se siente un par de Boric cuando toma un cafecito en el Palacio de La Moneda. Increíble esa vanidad deslucida de quien debería ser nuestro referente político en la región. ¿Tanto cuesta haber sido un poco crítico, Gobernador, con el Presidente, para defender a quienes habitamos la región?

¿Qué hizo Gabriel Boric y su mandato de cuatro años por nuestra región? ¿Cuál será el legado de su mandato en nuestras 38 comunas? ¿Será subirse a un carro del metro chino que también fue priorizado por otro Gobierno? No fue capaz de darnos certeza del tren Valparaíso-Santiago, y menos fue capaz del otro trazado de El Salto con Til Til. Tampoco tuvimos la posibilidad de entrevistarlo. Al menos Kast nos contestó respecto de qué vivía. De Boric no vamos a saber nunca sí realmente entendió cuáles eran las prioridades de nuestra región. Siempre se llenó de bufones que lo aplaudían. El primero, uno que también quiere ser Presidente. Todos ocupan la misma escenografía.